– Se o jogo decisivo da Copa do Mundo fosse hoje, o Brasil não seria hexa. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Porém, a primeira carta que surge no jogo é a carta dos peixes em agitação na superfície do oceano. A equipe técnica passará por vários desafios, principalmente de ordem comportamental, com jogadores que possivelmente trarão um cenário de agitação para dentro da equipe, o que impactará os resultados. O técnico, por sua vez, terá muitos problemas com eles – explicou o Pai Germano, que ainda continuou:
Vidente prevê derrota do Brasil na Copa do Mundo de 2026
Relacionados
Crespo dá conselho a Alisson no São Paulo, valoriza ‘protagonista do elenco’ e enaltece torcida: ‘Quando estamos unidos é difícil’
O São Paulo venceu o Santos neste sábado (31), por 2 a 0, no Morumbis, e passou a respirar mais aliviado no Campeonato Paulista. Hernán Crespo elogiou o desempenho da…Leia Mais
Vargas denies Conceicao’s side with dramatic late leveller
Matias Vargas struck in the 99th minute to earn Al-Fateh a dramatic 2-2 draw with Al-Ittihad in Thursday’s Saudi Pro League clash. Saleh Al Shehri scored twice at Maydan Tamweel…Leia Mais