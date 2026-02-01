Crespo dá conselho a Alisson no São Paulo, valoriza 'protagonista do elenco' e enaltece torcida: 'Quando estamos unidos é difícil'

O São Paulo venceu o Santos neste sábado (31), por 2 a 0, no Morumbis, e passou a respirar mais aliviado no Campeonato Paulista. Hernán Crespo elogiou o desempenho da sua equipe após o clássico.

“Eu falei contra o Palmeiras, mesmo com resultado adverso, que vi coisas interessantes. É inacreditável, mas ainda estamos em janeiro, aconteceu de tudo. Não passou um mês. Muitas vezes, para pegar a engrenagem, ter equilíbrio emocional e físico, é preciso de tempo”, disse.

“Claro, uma vitória contra o Flamengo cria sensações boas, então temos que aproveitar. O jeito que o grupo trabalha, a união que eles têm, eu sabia que o São Paulo chegaria a jogar assim durante o jogo. Está acontecendo, e estamos felizes”, completou.

Pouco mais de 49 mil torcedores foram ao Morumbis assistir à vitória do Tricolor. Crespo fez questão de enaltecer a torcida são-paulina.

“Fico muito feliz de ver o Morumbis com 50 mil pessoas, em um união com o grupo, com os jogadores, ver que voltarão para casa felizes. Ver que os jogadores responderam a essa confiança depositada pelo torcedor neles. O Morumbis tem uma atmosfera especial. Quando estamos todos unidos… é difícil jogar contra o São Paulo, é difícil”, disse.

Outro personagem destacado pelo treinador do São Paulo após o clássico foi Gonzalo Tapia. Autor do primeiro gol da partida, o chileno foi chamado de “protagonista” por Crespo.

“Ele tem a característica da luta. Depois, pode ter qualquer erro, mas em jogos assim, picantes, ele está sempre. Exige, irrita o adversário, luta, briga, acho que é um protagonista deste grupo”, analisou.

Crespo dá conselho para Alisson

A entrevista coletiva de Hernán Crespo foi encerrada com uma pergunta sobre Alisson, que chegou a negociar sua transferência ao Corinthians, mas viu a negociação melar após os rivais não entrarem em acordo.

O treinador são-paulino afirmou que a única maneira de o meio-campista recuperar a confiança do torcedor é “jogando bem”.

“O único jeito que eu conheço é trabalhar e fazer bem. É o único jeito. Eu sou muito querido nos dois lados (Milan e Inter de Milão). Por que? Porque joguei bem nos dois lados. Se ele, neste momento, esquece o que aconteceu… faz parte da vida, todos cometemos erros. Não falo só ele, todos os envolvidos”

“É aprender com isso, e o único jeito é jogar bem, treinar bem, voltar em grande forma, e ele já demonstrou várias vezes a sua capacidade. Quando ele voltar, vai jogar bem e tudo vai mudar. Todo mundo vai acontecer, ou talvez, não, mas vão respeitá-lo porque estará jogando bem”

