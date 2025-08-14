Últimas Notícias: Funcionários do Botafogo prestam homenagem a Marlon FreitasJovem é detido em posse de moto adulterada no Bairro BrasmadeiraGerson tem desempenho abaixo do esperado no Zenit após saída do Flamengo, sem gols ou assistênciasParque Estadual Pico Marumbi vai ganhar estação meteorológicaRam apresenta Dakota, picape média baseada na Titano; lançamento em 2026Rio mostra queda nos crimes de letalidade violenta e homicídioLive updates: Taylor Swift drops ‘The Life of a Showgirl’ album details on ‘New Heights’ podcastVítima de explosão na Enaex pediu ajuda para filha um dia antes do acidentePioneira na proibição do uso de celulares, Fundação Bradesco compartilha desafios e avanços educacionaisJovem de 21 anos é detido com 50 quilos de maconha em abordagem da UPS do Santa CruzSupercoppa, a Udine lo stadio più sostenibile d’ItaliaDelegacia abre investigação sobre ataque ao CT do PalmeirasRangers in the Champions League: Russell Martin’s men do what they need toOnde Encontrar uma Agência de Link Building Confiável?Agência de SEO: Top 05 melhores do Brasil em 2025São José dos Pinhais terá 12 horas de churrasco e chimarrão liberadosAnvisa aprova medicamento inovador para tumor cerebralAgentes do Bope vasculham mangue em busca de criminosos escondidos em mata na zona oeste do Rio – Recordreceitas deliciosas com este alimento diferentãoMcDonald’s unveils epic Teenage Mutant Ninja Turtles x Hello Kitty and Friends collabSEO na era da inteligência artificial: o que muda na busca orgânicaQuem joga e onde assistir?Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la CincinnatiUE e Ucrânia firmam acordo para aprimorar relação comercial e integração econômicaYuri Alberto, do Corinthians, sente dores abdominais e passa por cirurgia em São PauloTendências do mercado de educação para os próximos anosBebe pisoteado por touro em rodeio no Paraná não tem previsão de altaJorge Iggor deixa TNT Sports e fecha com a Globo – 13/08/2025 – Outro CanalTrês jovens morrem e dois ficam feridos em acidente na BR-116, em São Leopoldo Resident Evil: Requiem Will Have ‘Last of Us’ Combat and VehiclesEXCLUSIVO: Citi, UBS e Morgan Stanley aportam R$ 100 mi na CSD, concorrente da B3Assembleia Legislativa da BahiaMinistério do Trabalho investiga causas de explosão na EnaexChuva de meteoros Perseidas terá pico entre esta terça e quarta; veja12 alimentos que ajudam a aumentar a massa muscularJustiça determina suspensão de perfis de Hytalo Santos em redes sociais e afastamento de adolescentes, diz MPPonte centenária da Grande Curitiba será interditada para obraFebre nas redes sociais, louça Duralex tem kits à venda por R$ 3,5 mil na internet | EconomiaObras do novo Ligeirão Leste/Oeste interditam ruas no CajuruGoverno autoriza contratação de 9.580 temporários no IBGE – 12/08/2025 – Mercado10 mitos e verdades sobre os cabelos que você precisa saberBand anuncia elenco do MasterChef Celebridades – 11/08/2025 – TelevisãoDesaparecidos em explosão na Enaex são identificadosWhy Ruvi AI (RUVI) Might Be the Smarter Play Over Avalanche (AVAX), Passed Audit and New CoinMarketCap Listing Makes It a No BrainerResultado da Mega Sena 2900: confira números desta terça-feiraEm seu primeiro Dia dos Pais, Luan Santana explica decisão de não mostrar o rosto da filhatrabalhos serão retomados na quartaBPRv apreende veículo com 153 celulares contrabandeados na BR-277, em Santa Tereza do OesteJogador foi pai aos 11 anos, exibe filha hoje e impressionaconfira resultado do sorteio desta terça-feiraFabrizio Romano desmintió la posible llegada de Enzo Fernández a PSG3 receitas práticas com fígado para o jantarFrio intenso se aproxima do RS com previsão de geada e até possibilidade de neveHomem que morreu em acidente de trabalho é identificado por familiaresLuca Nardi’s Rising Star5 dicas para desinchar o corpo de forma práticaOnce Caldas enfrenta a Huracán con la necesidad de reencontrarse con la victoriaConheça o anjo da guarda do signo de VirgemPopyrin vs. Landaluce Prediction at the Western & Southern Open – Sunday, August 10Gincana do Servidor arrecada mais de 11 mil itens e aquece famílias em situação de vulnerabilidadeNicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilssonquatro dias de festa em local inédito“Achamos que íamos morrer”, diz moradora de casa danificada por explosãoTestspiel GC – Bayern – Kane und Co. sorgen für ausverkauften Letzigrund – SportAtividades e praias imperdíveis para conhecer em BombinhasCelulares, videogames e perfumes em bazar com produtos da Receita FederalNatura, Sabesp, Vibra, Localiza, Itaúsa e mais ações para acompanhar hojeDono de famosa rede de farmácias é preso em esquema de corrupçãoCruzeiro passa pelo primeiro mês de janela sem anunciar reforços; relembre tentativasDeputada apresenta projeto para tornar Lei Magnitsky sem efeito no BrasilObituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (12)Com boa lembrança contra o Inter em 2019, Flamengo vive pressão por classificação na LibertadoresExplosão em fábrica de aço nos EUA deixa um morto e vários feridos5 erros comuns que impedem seu progresso na musculaçãoFelca já venceu ações na Justiça de SP contra redes sociaisNova concessão do transporte público em Curitiba é debatidaConmebol anuncia estádio da final da Libertadores 20255 dicas de sucesso para a preparação do EnemIs Netflix or Disney Plus Better? Comparing Disney Plus to Netflix to Amazon Prime in 2025!“A Última Entrevista de Marília Gabriela” chega a Curitibaprevisões ousadas para a NFC Norte » The Playoffs5 sopas práticas e deliciosas para o jantar nos dias friosAto de Motta descarta punição sumária a bolsonaristas – 11/08/2025 – PoderBar em Curitiba fecha temporariamente após acidente com ônibus‘Vamos largar tudo aqui’ · Notícias da TVComissão da Câmara intima Departamento de Justiça por registros de Jeffrey EpsteinCharlotte FC’s rumored pursuit of Cruz Azul’s Giorgos Giakoumakis comes to an end as striker heads to Greece’s PAOK on loanResultado da Lotofácil 3466: veja números desta segunda-feiraAlan Tudyk Got Dropped From ‘I Robot’ Press After Test ScreeningsCachorra é encontrada no bairro BrasíliaCacá Ottoni reflete sobre os novos caminhos que percorre em ‘Vale tudo’Funcionária de posto em Curitiba denuncia cliente por racismoVeja os números sorteados no concurso 3466 da Lotofácil, com prêmio de R$ 1,8 milhãoGata Kiara (Kiki) desapareceu no bairro CancelliMercado reduz expectativas de inflação para 5,05% em 20255 receitas para matar a vontade de doce sem sair da dietaSó hoje! Mega Promo Latam tem passagens a partir de R$ 89 o trecho para mais de 60 destinosFãs mirins se vestem de Frei Gilson em ApucaranaStefanos Tsitsipas breaks silence on new relationship with his father ApostolosTour de Boteco faz 10 anos e promete festa cheia de nostalgia