A convivência com os funcionários do Botafogo ganhou destaque em um momento marcante para Marlon Freitas. Durante a gravação de uma entrevista para a Conmebol, o volante foi surpreendido por uma homenagem organizada pelos bastidores do clube. O gesto emocionou o jogador, que caiu em lágrimas ao receber o carinho de quem convive com ele diariamente.
A homenagem foi composta por depoimentos gravados por profissionais como o segurança Vinicius Silva, o assistente de operações Peterson Barros, a chefe da lavanderia Eva Maria, o mâitre Eliomar “Cesão” Borges e o enfermeiro Wagner “Chuchu” Carvalho. Em seguida, todos entraram na sala onde o volante dava entrevista, surpreendendo-o com um abraço coletivo que evidenciou a relação de afeto construída no clube.
“Sabe por que a gente te chama de ‘big’? Tu é grandioso, cara”, disse Cesão, em uma das falas que mais comoveu Marlon.
Anteriormente, o próprio jogador já havia tomado iniciativas para valorizar os trabalhadores do clube. Um dos exemplos citados por ele foi a inclusão dos funcionários na comemoração da conquista da Conmebol Libertadores, título que o clube alcançou recentemente. Segundo Marlon, a presença de todos naquela festa foi fundamental para reconhecer o esforço de quem atua longe dos holofotes.
“A nossa briga é para que eles pudessem viver tudo aquilo que viveram, sabe? (…) E conseguimos levar todos os funcionários à festa da conquista da Libertadores”, completou o jogador.
Revelado pelas categorias de base do futebol goiano, Marlon está no Botafogo desde 2022. Capitão da equipe e peça constante no meio-campo, ele tem se consolidado não apenas pelo desempenho técnico, mas também pelo papel de liderança fora das quatro linhas. Aliás, o próprio jogador já afirmou que deseja deixar um legado que vá além dos títulos ou feitos esportivos.
“Eu estou apenas há três anos aqui e já vivi tanta coisa. E, para mim, esse é o legado que eu quero, sabe? As pessoas de fora vão lembrar do Marlon que ganhou Libertadores, Brasileiro, fiz isso e aquilo. Mas eu quero ver essas pessoas aqui (dentro do clube) falando da pessoa, do caráter, do cara amigo e parceiro. O cara que tentou fazer o melhor para ajudar. Ver essas mensagens é algo que não tem preço” — declarou Marlon à Conmebol.
Enquanto isso, dentro de campo, o camisa 17 se recuperou de um susto recente. Após sofrer uma concussão na classificação contra o Bragantino pela Copa do Brasil, ele retornou aos treinos na segunda-feira (11 de agosto), após cumprir o protocolo médico da CBF. Está disponível para o jogo contra a LDU, marcado para quinta-feira (14 de agosto), pela Conmebol Libertadores, às 19 horas (horário de Brasília).