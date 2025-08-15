Medina é o maior nome do Circuito Mundial
Gabriel Medina, tricampeão mundial, cobrou mais união entre os surfistas depois que João Chianca criticou o julgamento que o eliminou nas oitavas de final da etapa em Teahupoo, no Taiti.

Chumbinho perdeu para o norte-americano Griffin Colapinto por apenas três décimos e classificou a decisão dos juízes da WSL como “piada” nas redes sociais.

Isso foi uma piada, WSL. No geral, feliz com meu surfe. Essa última foi uma piada. Obrigado, torcida João Chianca



