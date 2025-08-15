Abrindo a programação de aulas no auditório Sesc | Senac, as chefs Luanna Malheiros (so restaurante Térèze, no hotel Santa Tereza MGallery) e Danielle Lavor falam sobre a mistura da gastronomia francesa com a essência carioca. Em seguida, Flávia Quaresma e Ciça Roxo ensinam três preparos imperdíveis.
Todas as aulas são gratuitas, e as inscrições dever ser feitas uma hora antes do início de cada atividade (veja a programação completa abaixo).
Para sextar em grande estilo, o cantor Buchecha sobe ao palco com hits da época da dupla com Claudinho, como “Quero te encontrar” e “Nosso sonho”, e da carreira solo, além de clássicos do funk e pop.
Veja a programação desta sexta-feira, dia 15
