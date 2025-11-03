O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o apoio da Corregedoria Geral da Polícia Militar, cumpriu nesta segunda-feira, 3 de novembro, um mandado de prisão preventiva, um de busca e apreensão e uma ordem de afastamento das funções de um policial militar.
Os mandados, expedidos pela Vara de Auditoria da Justiça Militar, integram a Operação Paralelo, realizada em agosto, que investiga atuação de grupo criminoso na prática de crimes como extorsão, ameaça e falsidade ideológica. O grupo atuaria principalmente na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
De acordo com as apurações, mesmo após a intervenção do Gaeco, o policial militar alvo das medidas e suspeito de integrar o grupo teria continuado a praticar crimes, agindo inclusive de modo a dificultar as investigações sobre os fatos.
Matéria anterior:
21/08/2025 – Gaeco deflagra operação para desarticular milícia na Cidade Industrial de Curitiba, investigada pelas práticas de extorsão e ameaça com uso de violência extrema
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264