O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Guarapuava do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ofereceu, nesta sexta-feira, 16 de janeiro, denúncia contra um ex-secretário de Finanças do Município de Marquinho (2021-2025), no Centro Sul do Estado, pelos crimes de concussão e lavagem de dinheiro.
Áudio do promotor de Justiça Pedro Henrique Brazao Papaiz
Apurações conduzidas pelos Núcleos de Guarapuava do Gaeco e do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria), a partir da Operação Arrendo, comprovaram que o ex-secretário teria exigido propina de empresários que possuíam contratos com o Município. Durante a sua gestão, o patrimônio do então secretário teria tido um acréscimo de R$ 520 mil, enquanto seus rendimentos brutos no período foram de aproximadamente R$ 221 mil.
Contra o denunciado, foram imputados sete crimes de concussão – caracterizado quando o agente público exige vantagem indevida em razão do cargo que ocupa – que teriam somado a quantia de, pelo menos, R$ 50 mil, e o crime de lavagem de dinheiro, pela dissimulação dos valores de propina em veículos e gado.
A partir da denúncia, o Ministério Público requereu a condenação do denunciado à perda do valor obtido ilicitamente com os crimes de concussão, bem como ao montante acrescido ilegalmente ao seu patrimônio.
Autos 0004420-69.2024.8.16.0104
