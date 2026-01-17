Em reforma desde agosto de 2025, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cajuru, em Curitiba, voltará a funcionar no dia 29 de janeiro. De acordo com a prefeitura, o prazo inicial de 120 dias para conclusão das obras precisou ser estendido por conta de atrasos por parte da empresa contratada para executar os serviços.

Com a reforma já em fase de acabamentos finais, a equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) trabalha nos últimos detalhes para a reabertura.

A revitalização contou com a revisão completa das instalações hidráulicas e elétricas, renovação de coberturas e substituição de portas e janelas. O projeto incluiu elementos que transformam a UPA Cajuru em um modelo piloto para futuras adequações em outros serviços de urgência e emergência da cidade.

“Uma novidade importante será o atendimento odontológico de urgência, que antes não estava disponível no Cajuru e passará a ser ofertado no período noturno de segunda a sexta e 24 horas nos finais de semana”, explica a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

Circuito Direcionado de Atendimento

Com a revitalização, a UPA Cajuru terá consultórios do Circuito Direcionado de Atendimento (CDA). Este projeto, já existente em outros três locais de Curitiba (Pinheirinho, Fazendinha e Boqueirão), é voltado para casos leves, em que a equipe médica vai até o paciente. Após a triagem inicial, a pessoa aguarda em um consultório onde será atendida pelo médico.

A novidade na unidade está nos consultórios fechados do CDA, que proporcionam maior privacidade para profissionais e pacientes. Nas outras três unidades que já utilizam esse sistema, os pacientes ficam em boxes separados apenas por divisórias, formato que agora foi aperfeiçoado.

UPA Cajuru terá mais salas de triagem e espaço separado para crianças

A segurança também recebeu atenção durante a reforma, com a instalação de novas portas de escape, câmeras com reconhecimento facial conectadas ao Hipervisor Urbano e um sistema de alerta para situações críticas, que inclui botões de emergência ligados diretamente às forças de segurança.

A área de espera ganhou uma divisão física para que crianças aguardem atendimento em local separado dos demais pacientes. A farmácia, antes integrada à recepção, agora conta com sala própria para entrega de medicamentos.

A SMS também ampliou o número de salas de triagem, onde ocorre a classificação de risco dos pacientes – passando de uma sala disponível anteriormente para três.

Para atender à demanda da população, a UPA Cajuru contará com uma equipe de quase 300 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, técnicos de saúde bucal e técnicos administrativos.

Com funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana, os profissionais trabalham em sistema de escalas de plantão. Em média, a unidade realiza entre 13 e 15 mil atendimentos mensais.