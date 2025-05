GAECO faz buscas em Cascavel, Maringá, Quedas do Iguaçu e Cafelândia em investigação sobre fraudes na saúde pública

Clique no link e veja a matéria completa:

Nesta quarta‑feira (7), o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) realizou buscas e apreensões em quatro municípios do oeste do Paraná – Cascavel, Quedas do Iguaçu, Cafelândia e Maringá – no âmbito de um inquérito que apura crimes contra a administração pública. As diligências, autorizadas pelo Poder Judiciário, visam reunir provas sobre supostas irregularidades em licitações realizadas ao longo da última década para prestação de serviços a uma unidade hospitalar pública de Cascavel.

O que está sendo investigado

Favorecimento indevido: Há indícios de que a empresa vencedora dos certames teria recebido tratamento privilegiado na seleção;

Pagamentos suspeitos: Verifica‑se movimentação financeira atípica em favor de um servidor responsável pela fiscalização dos contratos;

Objeto das licitações: Serviços especializados de radiologia, fundamentais ao diagnóstico por imagem na área de saúde.

Segundo o Núcleo do GAECO em Cascavel, a investigação se baseia em denúncia formal que apontou atuação coordenada de pessoas físicas e jurídicas em esquemas de corrupção ativa, corrupção passiva e fraude em licitação. Durante as ações de hoje, foram apreendidos documentos, mídias e equipamentos eletrônicos, que agora passarão por perícia técnica a pedido do Ministério Público.

Posicionamento do Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Em nota oficial, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) afirmou que:

“Os trabalhos realizados hoje (7) pelo GAECO seguem todos os trâmites legais. O HUOP reitera seu compromisso com a transparência e tem colaborado integralmente, entregando às autoridades toda a documentação solicitada.

Qualquer manifestação adicional sobre o caso será feita exclusivamente ao Poder Judiciário.”

Próximos passos

Análise pericial dos materiais apreendidos pelo Ministério Público;

Eventual oferecimento de denúncia, caso sejam confirmados indícios de crime;

Acompanhamento judicial das medidas cautelares e interrogatórios.

