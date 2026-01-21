Galatasaray - Atlético, en directo: Champions League, hoy, en vivo

El Atleti ‘vale’ 135 millones más
El once del Atlético de Madrid tiene un valor de 346 millones de euros, es decir, 134,5 más que los 211,5 del que dispone el Galatasaray.
Galatasaray: Cakir (15); Sallai (10), Davinson Sánchez (18), Bardacki (6,5), Elmali (5); Torreira (12), Lemina (6), Sané (23), Akgün (17), Yilmaz (24), Osimhen (75).
Atlético de Madrid: Oblak (17); Llorente (22), Pubill (15), Hacko (30), Ruggeri (15); Koke (7), Barrios (60), Giuliano (40), Almada (20); Sorloth (20) y Julián Alvarez (100).
