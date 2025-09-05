A partir de novembro deste ano, mais de 15 milhões de famílias poderão retirar, de graça, botijões de gás de cozinha, em mais de 50 distribuidoras conveniadas ao governo federal pelo país. É o que prevê o programa Gás do Povo, lançado nesta quinta-feira (4), pelo presidente Lula.
O evento de anúncio da nova política pública marcou a mudança do programa Auxílio Gás para Gás do Povo. Com isso, o governo triplicou o número de beneficiários. Essa foi uma forma encontrada para aliviar o bolso das famílias com a compra do gás de cozinha, que custa em torno de R$ 100 – preço criticado pelo presidente Lula na cerimônia.
“[É para aquelas] pessoas mais humildes do país, que não têm dinheiro para comprar um botijão de gás, que sai da Petrobras a R$ 37 e chega, em muitos lugares, a R$ 150, R$ 140, R$ 130. É um absurdo a diferença entre o preço da Petrobras e o preço que o gás chega. Já que tinha um grupo de gente recebendo o vale gás, nós resolvemos aumentar o programa. Ao invés de atender 5 milhões de pessoas, nós vamos atender quase 50 milhões de pessoas e as pessoas vão receber um botijão de gás. Um não; receberão os botijões de gás necessários para consumir durante o ano.”
De acordo com o IBGE, 15 milhões de pessoas ainda utilizam lenha para cozinhar, por causa do peso do preço do gás no orçamento familiar. Com o novo programa, o governo quer também reduzir os riscos de acidentes com o uso de lenha, álcool e materiais inflamáveis ou tóxicos.
Quem pode receber
O gás de cozinha de graça é um direito de todas as famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa (R$ 759). A prioridade é daqueles que recebem o Bolsa Família.
Durante o lançamento, em Belo Horizonte (MG), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, explicou que são quatro as formas para retirar o botijão de graça, incluindo os aplicativos do programa Gás do Povo e da Caixa Econômica.
“Nós teremos um aplicativo para celular da Caixa Econômica Federal, em todos os celulares, de todos os cadastrados no CadÚnico que tem o direito ao programa. Quem não conseguir ter acesso, toda loja lotérica vai distribuir um vale para aquelas pessoas que apresentarem o seu documento e com esse vale você vai em um dos 58 mil postos de distribuição no Brasil e vai tirar o botijão de gás. Quem não tiver um cartão próprio que a Caixa está providenciando do próprio Gás do Povo tem o Bolsa Família. Então ele vai poder usar o cartão do Bolsa Família para tirar o gás nas revendas.”
A quantidade de botijões por ano vai funcionar assim: famílias de duas pessoas têm direito a até três botijões por ano. Com três integrantes, são quatro botijões. Já as famílias com quatro ou mais pessoas, têm direito a até seis botijões a cada ano. De acordo com o governo, a distribuição dos botijões em vez do dinheiro “aumenta a eficiência, a transparência e o controle” do programa.