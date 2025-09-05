A Data FIFA trouxe uma dor de cabeça inesperada para o Grêmio. O zagueiro Erick Noriega, reforço recém anunciado pelo clube, saiu de campo lesionado no duelo do Peru contra o Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O defensor sentiu dores musculares no fim da partida e precisou ser substituído, gerando alerta imediato no departamento de futebol gremista.
Os primeiros relatos da seleção peruana apontam que Noriega será submetido a exames de imagem para determinar a gravidade da lesão. A previsão inicial é de que, em caso de estiramento leve, o jogador possa retornar em poucas semanas. No entanto, um diagnóstico mais severo pode afastá-lo dos gramados por até três meses, o que seria um golpe duro para o planejamento de Mano Menezes que já perdeu Balbuena e vinha utilizando Noriega neste setor defensivo.
Grêmio teme impacto no sistema defensivo
A notícia cai em um momento delicado para o Grêmio, que tenta estabilizar sua defesa em meio ao calendário intenso do Campeonato Brasileiro. Noriega, que já havia sido improvisado como zagueiro contra o Flamengo, mostrou personalidade ao salvar um gol certo em cima da linha, quando o goleiro Tiago Volpi já estava batido. O lance aumentou a expectativa da torcida sobre o reforço, que agora corre risco de ficar fora por semanas.
O treinador Mano Menezes vinha projetando uma utilização gradual do jogador, explorando sua versatilidade entre a zaga e o meio-campo. A possível ausência obrigará o técnico a repensar o sistema defensivo, que já vinha sendo alvo de críticas pela instabilidade nos últimos jogos.
Torcida reage nas redes sociais
Entre os torcedores, a apreensão é grande. Muitos gremistas comentaram nas redes sociais a preocupação com o tempo de recuperação e destacaram que Noriega chegava para ser um nome de confiança do setor defensivo. A expectativa agora se volta para os exames médicos, que vão definir o tamanho do problema e os próximos passos do clube.
Se confirmada uma lesão mais longa, o Grêmio terá de recorrer às opções já disponíveis no elenco ou até mesmo acelerar a busca por reforços livres no mercado, em um cenário que Mano Menezes certamente não esperava logo após o fechamento da janela de transferências.
