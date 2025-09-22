O ex-deputado estadual Douglas Garcia foi escoltado pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) do ato de esquerda da av. Paulista, neste domingo (21)).
A CNN presenciou a ação da GCM: cercados por manifestantes, os guardas conduziram o ex-deputado a uma viatura. Para a ação, os agentes apontaram armas para os manifestantes e usaram spray de pimenta.
Douglas Garcia diz que foi “brutalmente agredido” durante a manifestação. Segundo ele, os agressores eram “militantes da esquerda radical e integrantes de torcidas organizadas”. Ele diz ter ficado com diversas escoriações.
Ao escoltar o ex-deputado, os carros da GCM transitaram em alta velocidade na avenida, que ainda estava ocupada por manifestantes — já que o ato ainda ocorria. Enquanto levava o ex-deputado, o carro foi alvejado por objetos.
A Prefeitura de São Paulo afirma, por meio de nota, que a “GCM foi acionada para conter um princípio de tumulto envolvendo um ex-parlamentar, que estava sendo hostilizado. Os agentes fizeram uso de gás para dispersar a multidão, preservar a integridade física do envolvido”.
Movimentos de esquerda voltaram às ruas neste domingo para protestar contra o PL (Projeto de Lei) da Anistia e a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem. Pela manhã, ocorreram os atos em Brasília e em capitais como Salvador, Belo Horizonte e Manaus. Já pela tarde, em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outras cidades.