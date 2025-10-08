O Palmeiras conta com um elenco recheado de estrelas, mas a possibilidade de o grupo receber mais um jogador de nível internacional empolga a torcida. Nesta quarta-feira, muitos torcedores nas redes sociais se inflamaram com uma informação que relaciona o Verdão a uma possível volta do meia Gerson.
Interesse e primeiros contatos
Segundo o jornalista Felippe Facincani, o jogador ex-Flamengo teria interesse em deixar o Zenit, da Rússia, para voltar ao Brasil. Por isso, seu staff já estaria em contato com o Palmeiras.
Gerson construiu a imagem de ídolo em sua passagem no Flamengo. Ganhou títulos importantes, como a Libertadores de 2019, além de 2 edições de Brasileirão, 3 Supercopas do Brasil e 1 Copa do Brasil.
Momento difícil no Zenit
Desde que deixou o Flamengo logo após o Mundial de Clubes, Gerson disputou apenas 6 partidas na Rússia, sem balançar as redes ou dar assistências. Assim, perdeu espaço na Seleção Brasileira. Portanto, a volta ao Brasil também ajudaria o atleta a voltar ao radar do técnico Carlo Ancelotti.
Negociação complexa
Qualquer time que quiser contratar Gerson precisa ter em mente a obrigação de fechar uma negociação complexa. O Zenit pagou a multa rescisória do jogador no Flamengo, desembolsando 25 milhões de euros.