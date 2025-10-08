Gerson descartou um possível retorno ao Flamengo, por conta de sua saída conturbada do clube carioca.
O Palmeiras iniciou conversas para tentar a contratação do meio-campista Gerson, atualmente no Zenit, da Rússia. O jogador tem tido poucas oportunidades no clube russo e demonstra interesse em retornar ao futebol brasileiro. As informações são do jornalista Felippe Facincani.
Um possível retorno ao Flamengo está descartado. A relação entre a diretoria rubro-negra e Marcão, pai e empresário do atleta, segue desgastada desde a saída conturbada do volante. Além disso, o clube carioca já reforçou o setor com as chegadas de Jorginho e Saúl.
Gerson foi vendido ao Zenit em julho deste ano, por cerca de 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões).
A expectativa do jogador é que uma ida ao Palmeiras o coloque novamente no radar da Seleção Brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026.
Abel Ferreira já foi informado sobre as tratativas e deu aval para a possível negociação.
O Zenit, por sua vez, está aberto a discutir a saída do atleta, desde que receba uma proposta satisfatória na próxima janela de transferências, em janeiro.