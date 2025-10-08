Em um verdadeiro duelo de Davi contra Golias, a frágil seleção do Chad recebe a equipe de Mali nesta quarta-feira (08), às 13h (horário de Brasília). A partida, válida pela 9ª rodada das Eliminatórias Africanas, acontece no Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno e opõe uma das equipes mais fortes do continente a uma das mais modestas.
Lanterna do grupo e ainda sem vitórias, o Chad busca um milagre histórico em casa. Já Mali, que briga pela zona de classificação na chave e conta com um elenco recheado de jogadores do futebol europeu, entra em campo como franco favorito. A partida não terá transmissão para o Brasil.
Se você pensa em apostar nesta partida, veja aqui os melhores palpites de Chad x Mali. Além disso, fique por dentro das prováveis escalações e informações do confronto.
Chad x Mali: Palpite do MUNDOBOLA
O melhor palpite para Chad x Mali é a aposta em Mali com Handicap Asiático -1.5, com odd de 2.10. A diferença técnica entre as duas seleções é abissal, e uma vitória simples dos visitantes pagará uma odd muito baixa. Portanto, a aposta de que Mali vencerá por pelo menos dois gols de diferença é a que oferece maior valor e tem altíssima probabilidade de acerto.
Mali possui jogadores que atuam em grandes ligas como a Premier League e a Ligue 1, enquanto o elenco do Chad é formado majoritariamente por atletas semi-amadores. A superioridade física e técnica dos visitantes deve garantir uma vitória tranquila.
Outras apostas para Chad x Mali
Palpite: Mali para vencer sem sofrer gols, Odd 1.90.
Palpite: Mais de 2,5 gols, Odd 1.85.
Palpite: Mali para vencer em ambos os tempos, Odd 2.60.
Mali para vencer sem sofrer gols, Odd 1.90
O ataque do Chad é um dos mais ineficientes de toda a África, tendo marcado apenas três gols nestas eliminatórias. Contra uma defesa sólida e profissional como a de Mali, a chance da equipe da casa passar em branco é enorme, tornando a “vitória a zero” uma aposta muito segura.
Mais de 2,5 gols, Odd 1.85
Apesar da fragilidade do ataque do Chad, a qualidade do sistema ofensivo de Mali é suficiente para que a linha de 2,5 gols seja superada. Com jogadores habilidosos e velozes, a tendência é que os visitantes criem muitas chances e construam um placar elástico.
Mali para vencer em ambos os tempos, Odd 2.60
Para quem busca uma odd ainda mais alta, este mercado é excelente. A expectativa é de um domínio total de Mali desde o primeiro minuto. A equipe deve abrir o placar ainda na primeira etapa e ampliar a vantagem no segundo tempo contra um adversário que deve sentir o desgaste físico.
Onde assistir Chad x Mali
A partida entre Chad e Mali desta quarta-feira, às 13h, não terá transmissão para o território brasileiro.
Veja abaixo tudo que precisa saber sobre o confronto.
Jogo: Chad x Mali, Eliminatórias Africanas
Data: Quarta-feira, 08 de outubro de 2025
Horário: 13:00 (horário de Brasília)
Local: Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno, N’Djamena (Chad)
Onde Vai Passar: Sem transmissão no Brasil
Retrospecto Chad x Mali
O retrospecto do confronto é de domínio absoluto de Mali. As seleções se enfrentaram cinco vezes na história, com cinco vitórias de Mali. Veja como foram os confrontos mais recentes:
Mali 3×1 Chad – 2023
Mali 3×0 Chad – 2021
Chad 0x2 Mali – 2019
