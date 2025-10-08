O Lyonnes venceu o Arsenal por 2 a 1 nesta terça-feira (7), na Inglaterra, em jogo válido pela 1ª rodada da Champions League Feminina.
O jogo entre as atuais campeãs, o Arsenal, e as maiores campeãs, o Lyonnes, foi disputado do início ao fim. Os três gols da partida saíram no primeiro tempo. As inglesas abriram o marcador logo no começo do confronto, com gol de Alessia Russo.
A resposta francesa veio sob o comando de Melchie Dumornay, melhor jogadora da partida. Camisa 6 do Lyonnes, a meio-campista chamou a responsabilidade para virar o jogo ainda antes do intervalo. No gol de empate, a haitiana aproveitou a saída de bola errada para marcar. Já o segundo saiu de um belo chute de fora da área – assista aos melhores momentos no vídeo acima.
Tarciane, única jogadora brasileira em campo, fez boa partida. Apesar do cartão amarelo recebido no segundo tempo, a zagueira, que praticamente atuou como lateral-esquerda, foi firme nas divididas e segura defensivamente. Foi peça fundamental para segurar o ímpeto do Arsenal no segundo tempo e garantir a vitória do time francês.
O Lyonnes volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 13h45 (de Brasília), para enfrenta o St. Pölten, na França. Já o Arsenal viaja até Portugal para encarar o Benfica, na quinta-feira (16), às 16h (de Brasília).
O Disney+ transmite mais cinco partidas da competição nesta quarta-feira (8): Real Madrid x Roma, Twente x Chelsea, Manchester United x Valerenga, St. Polten x Alético Madrid e Wolfsburg x Paris Saint-Germain.
Resultados dos jogos da 1ª rodada da Champions League Feminina
Até aqui, três equipes venceram seus jogos da primeira rodada da Champions League Feminina: Barcelona, Lyonnes e Juventus. A equipe espanhola lidera a competição pelo saldo de gols, já que goleou o Bayern de Munique por 7 na 1.