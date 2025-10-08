“Essas marés altas são fenômenos da natureza, a gente não tem como intervir nisso. E tá previsto em projeto que ocorram essas situações, tá? A areia, ela vai se conformando, tanto é que a engorda, ela tem uma previsão de reposição de areia a cada 7 anos, podendo chegar a 10 anos. Então elas realmente, a orla ela precisa da manutenção, a faixa de areia”, complementou a secretária.

Source link