O músico Richard Ashcroft, vocalista do The Verve, foi anunciado nesta quarta-feira (8) como a atração de abertura dos shows do Oasis, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro. A informação foi confirmada pela Live Nation, que organiza os eventos, nas redes sociais.
Os ingressos para as duas datas no Morumbis desta reunião dos irmãos Liam e Noel Gallagher em 16 anos já estão esgotados.
Ashcroft já vinha acompanhando os irmãos em outras aberturas da turnê “Live ’25”, que começou em julho. Ele esteve recentemente no Brasil, quando se apresentou na última edição do festival Best of Blues and Rock, também abrindo para o Dave Matthews Band.
