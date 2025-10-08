Confira horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (08/10/25) do futebol do Brasil e do mundo na TV e no streaming

Sofá de costas; à frente, uma TV com um jogo de futebol sendo transmitido
Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Confira aqui, no Olhar Digital, onde assistir, ao vivo, às partidas de hoje, 08 de outubro de 2025. Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas do Brasileirão e da Libertadores Feminina.

Confira, a seguir, os jogos desta quarta-feira (8) (horário de Brasília):

Onde assistir aos jogos de hoje e horários das partidas (08/10/25)

Brasileirão 2025

  • Atlético/MG x Sport — 19h — Premiere
  • Mirassol x Fluminense — 21h — Premiere

Brasileirão Série B 2025

  • Cuiabá x Novorizontino — 19h — Disney+
  • Operário/PR x Athletic — 19h — Disney+
  • Avaí x Volta Redonda — 21h — ESPN e Disney+
  • América/MG x Vila Nova — 21h30 — Disney+

CONMEBOL Libertadores Feminina 2025

  • Ferroviária x Boca Juniors — 16h — Xsports, sportv e Canal GOAT
  • Alianza Lima x Adiffem — 16h — Canal GOAT
  • Santa Fe x Corinthians — 20h — Xsports, sportv e Canal GOAT
  • Independiente Dragonas x Always Ready — 20h — Canal GOAT

Eliminatórias da Copa 2026 — África

  • Etiópia x Guiné-Bissau — 10h — FIFA+
  • Maurício x Camarões — 10h — CazéTV e FIFA+
  • Líbia x Cabo Verde — 10h — FIFA+
  • Essuatíni x Angola — 10h — FIFA+
  • Djibuti x Egito — 13h — CazéTV e FIFA+
  • Serra Leoa x Burkina Faso — 13h — FIFA+
  • Chade x Mali — 13h — FIFA+
  • República Centro-Africana x Gana — 13h — FIFA+
  • Comores x Madagascar — 13h — FIFA+
  • Tanzânia x Zâmbia — 16h — FIFA+
  • Níger x Congo — 16h — FIFA+

Eliminatórias da Copa 2026 — Ásia

  • Omã x Catar — 12h — ESPN 4 e Disney+
  • Indonésia x Arábia Saudita — 14h15 — ESPN 4 e Disney+

Copa do Mundo Sub-20 2025

  • Argentina x Nigéria — 16h30 — sportv2, CazéTV e FIFA+
  • Colômbia x África do Sul — 16h30 — FIFA+
  • Paraguai x Noruega — 20h — FIFA+
  • Japão x França — 20h — CazéTV e FIFA+

