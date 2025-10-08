Confira horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (08/10/25) do futebol do Brasil e do mundo na TV e no streaming
Confira aqui, no Olhar Digital, onde assistir, ao vivo, às partidas de hoje, 08 de outubro de 2025. Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas do Brasileirão e da Libertadores Feminina.
Confira, a seguir, os jogos desta quarta-feira (8) (horário de Brasília):
Onde assistir aos jogos de hoje e horários das partidas (08/10/25)
Brasileirão 2025
- Atlético/MG x Sport — 19h — Premiere
- Mirassol x Fluminense — 21h — Premiere
Brasileirão Série B 2025
- Cuiabá x Novorizontino — 19h — Disney+
- Operário/PR x Athletic — 19h — Disney+
- Avaí x Volta Redonda — 21h — ESPN e Disney+
- América/MG x Vila Nova — 21h30 — Disney+
CONMEBOL Libertadores Feminina 2025
- Ferroviária x Boca Juniors — 16h — Xsports, sportv e Canal GOAT
- Alianza Lima x Adiffem — 16h — Canal GOAT
- Santa Fe x Corinthians — 20h — Xsports, sportv e Canal GOAT
- Independiente Dragonas x Always Ready — 20h — Canal GOAT
Eliminatórias da Copa 2026 — África
- Etiópia x Guiné-Bissau — 10h — FIFA+
- Maurício x Camarões — 10h — CazéTV e FIFA+
- Líbia x Cabo Verde — 10h — FIFA+
- Essuatíni x Angola — 10h — FIFA+
- Djibuti x Egito — 13h — CazéTV e FIFA+
- Serra Leoa x Burkina Faso — 13h — FIFA+
- Chade x Mali — 13h — FIFA+
- República Centro-Africana x Gana — 13h — FIFA+
- Comores x Madagascar — 13h — FIFA+
- Tanzânia x Zâmbia — 16h — FIFA+
- Níger x Congo — 16h — FIFA+
Eliminatórias da Copa 2026 — Ásia
- Omã x Catar — 12h — ESPN 4 e Disney+
- Indonésia x Arábia Saudita — 14h15 — ESPN 4 e Disney+
Copa do Mundo Sub-20 2025
- Argentina x Nigéria — 16h30 — sportv2, CazéTV e FIFA+
- Colômbia x África do Sul — 16h30 — FIFA+
- Paraguai x Noruega — 20h — FIFA+
- Japão x França — 20h — CazéTV e FIFA+
