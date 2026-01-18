Última hora del Getafe – Valencia, en directo

¡¡Muy buenos días, familia de MARCA!! Bienvenidos al drama del descenso en Primera división. Getafe y Valencia abren la jornada dominical en el Coliseum Alfonso Pérez en un duelo de máxima tensión para la cola de la clasificación. Los triunfos de Mallorca, Girona y Osasuna han dinamitado la zona de exclusión y el que pierda hoy en Getafe se va a llevar un buen tortazo para sus aspiraciones. Un duelo de pierna dura y tirantez constante que promete emoción a su manera.

El Getafe se enfrenta a un Valencia que está cuatro puntos por debajo y que, de vencer, daría un golpe encima de la mesa en su lucha por el objetivo de la permanencia. De los tres refuerzos de invierno -Satriano, Boselli y Zaid Romero- el delantero pudo ser inscrito y cuenta con muchas papeletas para ser de la partida frente a los de Corberán. Además, Bordalás recupera a Domingos Duarte y Djené, lo que devolverá la normalidad a la defensa.

El Valencia está firmando otra temporada terrible. Corberán se ha prestado a tragar con la decadencia absoluta de Peter Lim y en la capital de Turia muchos se preguntan cómo sigue en su cargo tras solo haber sumado tres victorias en LaLiga y con el equipo hundido en puestos de descenso. Todo lo que no sea ganar encendería más los ánimos de una hinchada a la que a diferencia de la propaganda no le vale con eliminar al Burgos en Copa. El Valencia sólo ha ganado al Levante en las últimas 14 jornada de LaLiga y este curso no sabe lo que es ganar a domicilio.

Con este panorama arranca el choque de Getafe, un duelo que tiene pinta que no saldrá en el resumen de la temporada de LaLiga, pero es clave para los contendientes. Así que poco más que añadir: a ponerse cómodos porque el fútbol arranca en 90 minutos y desde ya os lo estamos contando en MARCA.