As oitavas de final da Copinha 2026 iniciaram nesta sexta-feira (16). Com os primeiros jogos, já estão definidos os confrontos desta fase, que reúne 16 equipes na disputa por oito vagas nas quartas de final do torneio.
A primeira vaga garantida é do Guanabara City, que eliminou o Atlético-PI nos pênaltis. O adversário do time goiano nas quartas de final será o Cruzeiro, que venceu o Santos por 3 a 1 e avançou para a próxima fase da Copinha.
Os demais classificados são o Grêmio, que derrotou o América-RN por 4 a 1, e o Ceará, que venceu o XV de Jaú por 2 a 0. A dupla se enfrenta nas quartas de final.
Classificados para as quartas de final da Copinha
- Cruzeiro (MG)
- Guanabara City (GO)
- Grêmio (RS)
- Ceará (CE)
- Palmeiras (SP)
- Ibrachina (SP)
- Botafogo (RJ)
- São Paulo (SP)
Confrontos das quartas de final da Copinha
Domingo
- 11h, em Jaú: Grêmio x Ceará (XSports e TV Record)
- 18h30, em São Carlos: Guanabara City-GO x Cruzeiro (YouTube/CazéTV)
Esta é a 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao todo, 128 times disputam a competição. As equipes foram divididas em 32 grupos e os dois melhores de cada chave avançaram ao mata-mata, que tem seis fases eliminatórias, incluindo a decisão do título.
O São Paulo é o atual campeão da competição. Já o Corinthians ostenta 11 títulos do torneio, sendo o maior vencedor.