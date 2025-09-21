Segundo jornalista Tom Henderson, próximo God of War vai realmente seguir para um destino muito aguardado pelos fãs
A franquia God of War sempre foi marcada por armas icônicas, e tudo indica que essa tradição continuará caso Kratos realmente siga para o Egito em sua próxima jornada. Segundo o jornalista Tom Henderson, do Insider Gaming, o próximo título principal da série deve apresentar uma “espada egípcia” como nova arma do protagonista.
Em um podcast recente, ele não deu muitos detalhes, mas comparou o equipamento ao utilizado pelo príncipe em Prince of Persia. Isso abre espaço para especulações: pode ser uma cimitarra ou até mesmo um khopesh, lâmina curva clássica da cultura egípcia.
O rumor reforça as pistas já deixadas nos jogos da fase nórdica, que chegaram a mencionar diretamente a mitologia egípcia e até tiveram artes conceituais relacionadas. Caso se confirme, a franquia seguirá a tradição de mudar drasticamente de ambientação após cada saga — das Lâminas do Caos na Grécia ao Machado Leviatã no Norte.
God of War tem spin-off planejado para 2026
Vale lembrar que um spin-off em estilo Metroidvania, ambientado na Grécia antiga e previsto para 2026, também circula nos bastidores, o que significa que a aguardada saga egípcia pode demorar mais alguns anos para se concretizar.
Por enquanto, tudo permanece no campo dos rumores, mas as evidências começam a se acumular — e a possibilidade de ver Kratos enfrentando deuses e monstros do Egito nunca pareceu tão real.
