¡Rayados, al acecho del récord!
Monterrey recibe este sábado 20 de septiembre, a las 21:05 horas en el Estadio BBVA, a las Águilas del América, para disputar la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025.
En caso de vencer al América, Rayados igualará su marca histórica de más triunfos consecutivos en la Liga BBVA MX, con 8, la cual consiguieron en la Temporada 1963-1964, bajo la dirección técnica de Roberto Scarone.
En aquella ocasión, el equipo regio venció a Irapuato, Atlante, Nacional, Oro, Guadalajara, Necaxa, Toluca y León.
En el actual torneo, Monterrey acumula 7 triunfos consecutivos, luego de imponerse sobre el San Luis, Atlas, León, Mazatlán, Necaxa, Puebla y Querétaro.
Con la cadena de victorias siendo dirigidos por Domenec Torrent en el actual Apertura 2025, Rayados ya igualaron su segunda mejor racha de triunfos en la Liga BBVA MX. En el Clausura 2023 también consiguieron ganar 7 partidos, bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich.
El equipo albiazul llega al partido contra América como líder de la competencia, con 21 puntos; es la segunda mejor ofensiva, con 18 goles a favor, y se ubica como la segunda mejor defensiva, con 9 goles recibidos.
Sergio Canales y Germán Berterame ocupan el segundo lugar de la tabla de goleo, con 5 anotaciones. Lucas Ocampos los sigue de cerca, con 4 goles en el torneo.
¡Vamos, Rayados! ¡Por la marca histórica!
Previo al inicio del partido, a las 20:00 horas, el Club hará ante la Afición la presentación oficial de Anthony Martial como nuevo jugador de los Rayados.
Los aficionados también podrán darle la bienvenida a Emily Gielnik, Day Silva, Lourdes Bosch, Ashlyn Fernández y Allison Veloz como jugadoras de Rayadas.