Tudo começará depois que Mário Sérgio (Thomás Aquino) contar para o vice-presidente da TCA que o assistente dele finalmente conseguiu comprar a casa de sua mãe. Freitas vinha pedindo um empréstimo para o chefe, sem sucesso. Por isso, fez uma delação para Odete (Debora Bloch), que lhe retribuiu com o dinheiro.
Ao saber que Freitas comprou a casa, Marco Aurélio começará a desconfiar do assistente. O empresário armará um novo esquema de desvio de dinheiro da TCA, mas dessa vez não contará com a ajuda dele.
Inconformado por ter sido delatado para o chefe, Freitas irá tirar satisfações com Mário Sérgio, que tentará reverter o jogo e incentivará Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio.
Depois de realizar o desvio, o assistente começará a fazer planos. Ele pensará em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio (Luis Salém), com quem já estará se relacionando.
