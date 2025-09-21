Tudo começará depois que Mário Sérgio (Thomás Aquino) contar para o vice-presidente da TCA que o assistente dele finalmente conseguiu comprar a casa de sua mãe. Freitas vinha pedindo um empréstimo para o chefe, sem sucesso. Por isso, fez uma delação para Odete (Debora Bloch), que lhe retribuiu com o dinheiro.

Ao saber que Freitas comprou a casa, Marco Aurélio começará a desconfiar do assistente. O empresário armará um novo esquema de desvio de dinheiro da TCA, mas dessa vez não contará com a ajuda dele.

Inconformado por ter sido delatado para o chefe, Freitas irá tirar satisfações com Mário Sérgio, que tentará reverter o jogo e incentivará Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio.

Depois de realizar o desvio, o assistente começará a fazer planos. Ele pensará em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio (Luis Salém), com quem já estará se relacionando.

Fotos das mansões dos atores de ‘Vale tudo’

Paolla Oliveira em sua mansão no Rio — Foto: Reprodução/Instagram
Casa de Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/Globoplay
Casa de Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/GNT Globoplay
3 de 34
4 de 34
Cozinha da casa de Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/GNT Globoplay

5 de 34
Área externa da casa de Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/GNT Globoplay

6 de 34
Mesa de sinuca na casa de Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/GNT Globoplay

7 de 34
Piscina da casa de Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/GNT Globoplay

8 de 34
Sala de estar da casa de Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/GNT Globoplay

9 de 34
Casa de Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/GNT Globoplay

10 de 34
Piscina da casa de Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/GNT Globoplay

11 de 34
Alexandre Nero em sua mansão no Rio — Foto: Reprodução/Instagram

12 de 34
Alexandre Nero na piscina de sua mansão — Foto: Reprodução/Instagram

13 de 34
Cozinha da mansão de Alexandre Nero — Foto: Reprodução/Instagram

14 de 34
Sala da casa de Alexandre Nero — Foto: Reprodução/Instagram

15 de 34
Piscina da casa de Alexandre Nero — Foto: Reprodução/Instagram

16 de 34
Sala de estar da casa de Alexandre Nero — Foto: Reprodução/Instagram

17 de 34
Casa de Alexandre Nero — Foto: Reprodução/Instagram

18 de 34
Casa de Alexandre Nero — Foto: Reprodução/Instagram

19 de 34
Entrada da casa de Alexandre Nero e Karen Brusttolin — Foto: Reprodução/Instagram

20 de 34
Casa de Alexandre Nero — Foto: Reprodução/Instagram

21 de 34
Mansão de João Vicente de Castro — Foto: Reprodução/YouTube Casa Vogue

22 de 34
Mansão de João Vicente de Castro — Foto: Reprodução/YouTube Casa Vogue

23 de 34
Mansão de João Vicente de Castro — Foto: Reprodução/YouTube Casa Vogue

24 de 34
Mansão de João Vicente de Castro — Foto: Reprodução/YouTube Casa Vogue

25 de 34
Cauã Reymond e a filha, Sofia, na mansão do ator — Foto: Reprodução/Instagram

26 de 34
Mansão de Cauã Reymond no Rio — Foto: Reprodução/Instagram

27 de 34
Cauã Reymond na academia de sua casa no Rio — Foto: Reprodução/Instagram

28 de 34
Renato Góes e Thaila Ayala na piscina de sua mansão no Rio — Foto: Reprodução/Instagram

29 de 34
Cachoeira na propriedade de Renato Góes — Foto: Reprodução/Instagram

30 de 34
Thaila Ayala e Renato Góes na sala de sua mansão — Foto: Reprodução/YouTubeWestwing

31 de 34
Mansão de Renato Góes — Foto: Reprodução/Instagram

32 de 34
Renato Góes em sua mansão no Rio — Foto: Reprodução/YouTube Westwing

33 de 34
Cozinha da casa de Renato Góes — Foto: Reprodução/YouTube Westwing

34 de 34
Propriedades têm academia, piscina e área verde

