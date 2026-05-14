Globo Esporte comete falha bizarra ao vivo

Reprodução/TV Globo Filipe Souza comanda o Globo Esporte ES

A TV Gazeta Vitória, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, enfrentou uma falha técnica durante a exibição do Globo Esporte. O problema acabou expondo o fundo chroma key do estúdio ao vivo, causando estranhamento entre os telespectadores.

A atração, comandada por Filipe Souza, retornava de uma reportagem sobre a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid, resultado que garantiu o título do Campeonato Espanhol ao clube catalão.

No momento em que o apresentador chamava o intervalo comercial, o fundo verde utilizado no chroma key apareceu na transmissão, além de uma escada posicionada no estúdio, evidenciando a pane técnica no programa.

Nas redes sociais, a repercussão foi imediata e diversos internautas comentaram o erro técnico exibido ao vivo.

“Isso já dava pra perceber desde o início que era chroma key”, escreveu um usuário. “Todo o meu respeito aos profissionais extremamente qualificados da TV Gazeta! Erros acontecem, segue o jogo”, amenizou outro. “Mereciam um cenário de verdade, triste esse efeito”, criticou um terceiro.

O iG entrou em contato com a TV Globo e sua afiliada e assim que obtivermos resposta, o texto será atualizado.

Quem é Filipe Souza?

Grande nome do jornalismo esportivo, Filipe Souza se apaixonou pelo universo do futebol ainda na infância. Aos seis anos de idade, já acompanhava de perto o esporte que mais tarde se tornaria parte fundamental de sua trajetória profissional.

Sua carreira começou no rádio, onde acumulou experiência em diferentes áreas da comunicação. Ao longo dos anos, passou por funções como editor e produtor, até se consolidar como editor de esportes.

Com vasta experiência na cobertura esportiva, Filipe esteve presente em alguns dos maiores eventos do mundo, como as Olimpíadas de Tóquio e Paris, realizadas em 2021 e 2024, além da Copa do Mundo do Catar, em 2022.