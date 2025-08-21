Nesta quinta-feira (21), o Atlético-MG visita o Godoy Cruz-ARG, às 19h (de Brasília), no estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, pelo jogo de volta das oitavas da CONMEBOL Sul-Americana.
Na partida, o Galo defenderá a vantagem de 2 a 1 conquistada na semana passada, na Arena MRV.
Ou seja: o time de Cuca depende apenas de um empate na Argentina para se classificar.
Já o Godoy Cruz precisará vencer por dois tentos de vantagem se quiser avançar às quartas de final.
Caso os argentinos ganhem pela diferença mínima, a vaga será decidida nos pênaltis.
No último final de semana, o Atlético perdeu para o Grêmio, pelo Brasileirão, enquanto o Godoy Cruz foi derrotado pelo River Plate, pelo Argentino.
Onde assistir a Godoy Cruz x Atlético-MG?
Godoy Cruz x Atlético-MG, nesta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), pela CONMEBOL Sul-Americana, terá transmissão pelo Disney+.
Palpites para Godoy Cruz x Atlético-MG:
-
André Donke: Godoy Cruz 0 x 0 Atlético-MG
-
Paulo Cobos: Godoy Cruz 3 x 1 Atlético-MG
-
Rafael Marques: Godoy Cruz 0 x 1 Atlético-MG
Prováveis escalações de Godoy Cruz x Atlético-MG:
O Godoy Cruz conta com seu elenco praticamente completo para a partida.
Os argentinos devem iniciar com: Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi; Altamira, Guillermo Fernández, Roberto Fernández e Andino; Auzmendi.
Já o Galo não terá Bernard, Lyanco, Saravia, Patrick, Cadu e Caio Maia, que estão no departamento médico.
O Galo deve formar com: Everson; Natanael, Román, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier; Cuello e Hulk.