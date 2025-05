Gol capota após colidir na traseira de Saveiro na BR-280 em Marmeleiro

O condutor de um veículo VW/Gol emplacado em Flor da Serra do Sul Gol não viu a movimentação e também não conseguiu reduzir vindo a colidir…

Um acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (30), na BR-280 em Marmeleiro sentido a Flor da Serra do Sul. Segundo informações, o trânsito estava lento no trecho pois um havia um trator e uma plantadeira na pista e em um ponto de curva nas proximidades da entrada de acesso à Linha Manduri.

O condutor de um veículo VW/Gol emplacado em Flor da Serra do Sul Gol não viu a movimentação e também não conseguiu reduzir vindo a colidir com uma Saveiro com placas de Francisco Beltrão. Após o choque o Gol capotou às margens da rodovia.

O SAMU foi acionado e removeu o condutor à Unidade de Pronto Atendimento em Francisco Beltrão para avaliação médica.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para sinalizar o trânsito e registrar a ocorrência.

Fonte: PP News com Diário da Informação