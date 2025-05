O Evento Tradicional Esportivo Reúne Milhares de ⁤Estudantes-Atletas, Promovendo‌ a Integração, o Espírito ‌Competitivo ​e a Valorização do⁣ Esporte‌ Nas Escolas Paranaense.



Futebol

Voleibol

Basquetebol

Atletismo

Natação

Handebol

Com ⁣objetivo de ​promover uma integração ⁤e esportiva entre⁤ estudantes‍ de todo o Estado, a 71ª Edição dos Jogos Escolares do Paraná Teve Inicio Oficial Na Última⁤ Semana. Essa‍ Etapa Regional,‌ Realizada em 15 municípios, contém uma participação ⁤de milhares de Jovens Atletas, ​que ⁤disputam em‌ diversas modalidades com entusiasmo e a garra características do⁣ esporte escolar.Competições Nas Seguintes Modalidades:

⁢ Confira‍ ABAIXO UM⁢ RUMUMO DAS CIDADES E AS PRINCIPAIS MODALIDADES EM DISPUTA: