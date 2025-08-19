Mas, para auxiliares de Lula, o envio de militares é preocupante “em qualquer circunstância”. Mas a notícia que chegou a Brasília sobre o tema tem como origem a imprensa.
O principal alvo dos EUA é o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Há alguns dias, Trump anunciou um aumento na recompensa de US$ 50 milhões pela cabeça de Maduro. O Departamento de Justiça dos EUA alega que o venezuelano teria ligações com o narcotráfico. Na última terça-feira, Maduro reagiu. Disse aos “imperialistas” que não se atrevam a atacá-lo, porque a resposta “pode ser o fim do império americano”.
O contingente é formado por militares do Grupo Anfíbio de Prontidão Iwo Jima (ARG, na sigla em inglês) e da 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais para o Comando Sul dos EUA. Sua movimentação faz parte de um reposicionamento mais amplo de ativos militares para a área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA (Southcom), que vem sendo realizado nas últimas três semanas, disse uma das autoridades de defesa.
Um submarino de ataque com propulsão nuclear, aeronaves de reconhecimento P8 Poseidon adicionais, vários contratorpedeiros e um cruzador de mísseis guiados também estão sendo alocados para o Comando Sul dos EUA como parte da missão, segundo fontes da CNN.
Segundo a imprensa americana, o destacamento americano teria como objetivo combater o tráfico de drogas e pressionar o governo venezuelano. Uma terceira pessoa familiarizada com o assunto especificou à CNN que os recursos adicionais visam “enfrentar ameaças à segurança nacional dos EUA vindas de organizações narcoterroristas especialmente designadas na região”.