O programa No Alvo, do SBT, mostra nesta segunda-feira (18/08) com uma entrevista com João Kléber, conhecido por seu estilo irreverente e polêmico. Acostumado a comandar histórias marcantes na TV, desta vez ele estará do outro lado, pronto para falar sem filtros.
João Kléber no ‘No Alvo’
Durante o bate-papo, João relembra episódios curiosos dos bastidores da televisão brasileira, comenta de forma sincera sobre Rafinha Bastos e ainda revela qual apresentadora foi sua grande rival ao longo da carreira.
Dono de uma trajetória marcada por formatos ousados e populares, o apresentador promete não deixar nada de fora. Como ele costuma brincar, “nem adianta pedir para parar”.
O No Alvo começa logo após o Programa do Ratinho, por volta de 23h15, no SBT.