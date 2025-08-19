O programa No Alvo, do SBT, mostra nesta segunda-feira (18/08) com uma entrevista com João Kléber, conhecido por seu estilo irreverente e polêmico. Acostumado a comandar histórias marcantes na TV, desta vez ele estará do outro lado, pronto para falar sem filtros.

João Kléber no ‘No Alvo’

Durante o bate-papo, João relembra episódios curiosos dos bastidores da televisão brasileira, comenta de forma sincera sobre Rafinha Bastos e ainda revela qual apresentadora foi sua grande rival ao longo da carreira.

Dono de uma trajetória marcada por formatos ousados e populares, o apresentador promete não deixar nada de fora. Como ele costuma brincar, “nem adianta pedir para parar”.

O No Alvo começa logo após o Programa do Ratinho, por volta de 23h15, no SBT.



