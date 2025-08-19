Maria de Fátima (Bella Campos) vai sair escorraçada da mansão de Celina (Malu Galli) em Vale Tudo. Depois que Afonso (Humberto Carrão) descobre que ela estava o traindo com César (Cauã Reymond), ele expulsa a esposa da casa dos Roitman.
Continua depois da publicidade
Segundo o site Resumo das Novelas, a cena da expulsão de Maria de Fátima da casa de Celina será exibida na próxima sexta-feira (22). A cena começa com Afonso mandando a filha de Raquel (Taís Araújo) embora.
Celina também não vai perder a chance de se vingar de Fátima, e dirá que ela não pode levar as roupas que adquiriu com o dinheiro da família dela. Como se não bastasse, nessa hora chegará Odete Roitman (Debora Bloch) que vai deixar Fátima ainda pior.
Globo divulga primeira imagem de Afonso com leucemia em Vale Tudo
Continua depois da publicidade
Odete Roitman dá um tapa na cara de Fátima e a expulsa da mansão em Vale Tudo
Odete chamará Maria de Fátima de burra e que nunca imaginou que ela pudesse ser tão burra assim. Completará dizendo que deu a chance da vida de Fátima e que confiou nela. Nessa hora, vendo que não tem mais nada a perder, a menina se enche de coragem e começa a revidar a ex-sogra.
Fátima dirá que Odete inventou uma função para ela, que era a de ser mulherzinha perfeita para o filho não dar problema. Nesta hora, Odete rebaterá falando que Fátima deveria mesmo é se orgulhar desta função, que ela era muito honrosa para uma ninguém como ela.
Continua depois da publicidade
É quando a situação esquenta ainda mais e Fátima diz que a família Roitman é formada por pessoas incapazes. Irônica, ela dirá que Afonso quer salvar o mundo, Heleninha é uma pinguça, Celina uma parasita mentirosa. Irritada, Odete mandará Fátima calar a boca, mas ela não vai obedecer e seguirá.
“Os seus filhos são uns inúteis… fora o que morreu né? Que esse se livrou de ter que conviver com vocês”. Nessa hora, Odete Roitman chegará no seu limite e dará um tapa na cara de Maria de Fátima mandando ela ir embora dali. “Vai embora daqui sua pobre”, gritará a bilionária.
Por falar em Vale Tudo, veja o detalhe da família Roitman na novela não faz sentido e público não perdoa, e Raquel usa Rubinho para fazer Afonso cair na real.
Continua depois da publicidade