A Gol operará a rota sazonal entre o Rio de Janeiro e a cidade de Mendoza, na Argentina, pela primeira vez durante a próxima temporada de verão. Entre os dias 5 de janeiro e 12 de abril de 2026, serão duas frequências semanais sem escalas em cada sentido.
Os voos diretos entre o Rio Galeão e o Aeroporto Internacional El Plumerillo (MDZ) favorecerão os passageiros brasileiros que buscam desfrutar as celebrações da vindima na Argentina, ao mesmo tempo contemplando os argentinos da região andina que irão programar suas férias na Cidade Maravilhosa e em outros pontos do País no primeiro trimestre de 2026.
Os novos voos partirão do Rio às segundas e sábados, às 22h, com chegada prevista ao destino argentino às 2h25. No sentido inverso, a rota parte de Mendoza às 3h15, às terças e domingos, chegando ao Rio de Janeiro às 7h.
“O voo direto para a capital fluminense permitirá um deslocamento mais cômodo e rápido para os argentinos que queiram aproveitar o Rio. No sentido inverso, os cariocas e clientes de outras partes do Brasil interessados nos atrativos e nas experiências oferecidos em Mendoza encontrarão na nova rota sazonal da Gol uma opção prática de viagem. Esse movimento reforça nossa presença no Rio de Janeiro e Galeão e consolida a liderança da Gol nos voos do Brasil para a Argentina”, afirma o diretor executivo de Planejamento da aérea, Rafael Araujo.
N o período de vigência da rota sazonal GIG-MDZ, os quatro voos semanais diretos entre GRU e MDZ serão mantidos. Assim, os passageiros terão à disposição voos a partir de São Paulo ou do Rio de Janeiro para adequar suas viagens às diferentes necessidades.
Os voos da Gol entre o Rio de Janeiro (GIG) e Mendoza (MDZ) serão operados com as aeronaves Boeing 737, com capacidade para 176 passageiros na configuração internacional.