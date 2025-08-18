A Caixa Econômica Federal sorteia neste segunda-feira (18) o concurso 6803 da Quina. A loteria tem prêmio estimado de R$ 2,2 milhões que pode sair para um sortudo que acertar as cinco dezenas premiadas. O sorteio tem transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa a partir das 20h.
Como apostar na Quina
Na Quina, levam prêmios os apostadores que acertam três, quatro ou cinco dezenas premiadas. A aposta simples custa R$ 2,50. Os sorteios da Quina ocorrem de segunda a sábado.
