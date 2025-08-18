Prêmio está estimado em R$ 2,2 milhões (Foto: Alan Pedro, DC)

A Caixa Econômica Federal sorteia neste segunda-feira (18) o concurso 6803 da Quina. A loteria tem prêmio estimado de R$ 2,2 milhões que pode sair para um sortudo que acertar as cinco dezenas premiadas. O sorteio tem transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa a partir das 20h.

Continua depois da publicidade

Como apostar na Quina

Na Quina, levam prêmios os apostadores que acertam três, quatro ou cinco dezenas premiadas. A aposta simples custa R$ 2,50. Os sorteios da Quina ocorrem de segunda a sábado.

Veja outras loterias da Caixa

Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol (Foto: Rodrigo de Oliveira, Caixa, Divulgação)

Mega-Sena é a loteria mais famosa (Foto: Rodrigo de Oliveira, Caixa, Divulgação)

Na Dia de Sorte, você pode apostar o seu número e o mês da sorte (Foto: Rodrigo de Oliveira, Caixa, Divulgação)

Lotomania (Foto: Rodrigo de Oliveira, Caixa, Divulgação)

Dupla Sena (Foto: Rodrigo de Oliveira, Caixa, Divulgação)

Lotofácil tem sorteios diários (Foto: Rodrigo de Oliveira, Caixa, Divulgação)

Leia também

Quanto custa e como jogar na Quina

Continua depois da publicidade

Source link