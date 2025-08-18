Última atualização em 18/08/2025 às 19h32.

Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 estão alegando vários problemas na Página do Participante (site oficial do Enem) com várias mensagens totalmente distintas: inscrição de isenção cancelada (site pedindo para pagar a taxa de inscrição), resultado do Enem 2025 já está disponível, falha na comunicação entre o estudante e o servidor do Inep e outras mensagens), acarretando problemas psicológicos e deixandos os estudantes preocupados.
Site mostra que resultado do Enem 2025 já está disponivel – Reprodução: X/Rede Social
Procuramos a Assessoria de Imprensa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para se pronunciar sobre o assunto, mas até o fechamento desta matéria, o Inep ainda não se pronunciou oficialmente.

