A nova Genial/Quaest mensurando a aprovação de Lula e a percepção dos brasileiros sobre a economia será divulgada na quarta-feira, 20. A pesquisa está ouvindo 12.150 pessoas, seis vezes mais que o número habitual de entrevistados.
A Quaest vai testar também cenários eleitorais para 2026 em pesquisas que serão divulgadas nos dois dias seguintes.
Na quinta-feira, será conhecido o cenário eleitoral para 2026, incluindo pela primeira vez no questionário o nome de Flávio Bolsonaro. O senador é talvez a possibilidade mais forte de um Bolsonaro participar da disputa e de receber o apoio do pai, inelegível até 2030.
Na sexta-feira, é o dia das avaliações de governadores e o contexto eleitoral em oito estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e Pernambuco