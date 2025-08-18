Torino-Modena, stasera 18 agosto, chiude il primo turno di Coppa Italia. I granata si sono mossi poco sul mercato per questo la squadra non è cambiata molto tuttavia c’è un nuovo allenatore, Marco Barone. Più importante di qualsiasi possibile acquisto c’è il ritorno dall’infortunio di Zapata. Il Toro ha anche ceduto Ricci (che ieri sera ha debuttato a San Siro da titolare) al Milan, incassando 23 milioni. Dall’altro lato il Modena è allenato da Andrea Sottil, torinese che tra gli amaranto ha iniziato la sua carriera da calciatore. Il vincitore della sfida giocherà contro il Pisa di Gilardino che ieri ha sconfitto ai rigori il Cesena.
dove vederla in tv gratis in chiaro e streaming, orario e probabili formazioni. Primo turno di Coppa Italia
Relacionados
Cincinnati Open 2025: Where to watch, stream the finals
The Cincinnati Open comes to a close Aug. 18, and a new winner will hold the title as the 2025 tournament champion. The 14-day tournament has seen several standout moments thus … Leia mais
O 1º teaser de Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen em ‘Tremembé’
Marina Ruy Barbosa: brilho em Canes com visual de princesa (Gisela Schober/Getty Images) Continua após publicidade O Prime Video divulgou nesta segunda-feira, 18, o primeiro teaser da série Tremembé, que narrará … Leia mais