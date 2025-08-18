Torino-Modena, stasera 18 agosto, chiude il primo turno di Coppa Italia. I granata si sono mossi poco sul mercato per questo la squadra non è cambiata molto tuttavia c’è un nuovo allenatore, Marco Barone. Più importante di qualsiasi possibile acquisto c’è il ritorno dall’infortunio di Zapata. Il Toro ha anche ceduto Ricci (che ieri sera ha debuttato a San Siro da titolare) al Milan, incassando 23 milioni. Dall’altro lato il Modena è allenato da Andrea Sottil, torinese che tra gli amaranto ha iniziato la sua carriera da calciatore. Il vincitore della sfida giocherà contro il Pisa di Gilardino che ieri ha sconfitto ai rigori il Cesena.



