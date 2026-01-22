Graduados podem concorrer a vagas remanescentes na Escola de Comunicações e Artes da USP

A Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP vai abrir inscrições para o processo seletivo voltado a pessoas que já possuem diploma de graduação. Este processo, que se destina a quem deseja obter um novo diploma na USP, vai preencher vagas remanescentes com aulas se iniciando no primeiro semestre letivo de 2026. As inscrições serão realizadas exclusivamente nos dias 26 e 27 de janeiro de 2026, por meio de formulário que estará disponível na página do Serviço de Graduação no site da ECA.
Neste ano, são oferecidas 33 vagas distribuídas nos cursos de Editoração, Biblioteconomia e Ciência da Informação, Licenciatura em Educomunicação, Música e Turismo. O edital é aberto a pessoas que já possuem diploma de curso superior devidamente registrado, em qualquer área, exceto cursos sequenciais ou de curta duração. As regras para ingresso de pessoas que já possuem diploma de graduação estão disponíveis neste link.
Os documentos necessários para inscrição são o diploma de curso superior devidamente registrado (a apresentação pode ser facultada para a data da matrícula, em caso de impossibilidade no ato da inscrição); o histórico escolar do curso superior; e o currículo resumido.
A seleção das candidaturas será feita por meio de provas teóricas e/ou provas de habilidades específicas, elaboradas pelas Comissões de Coordenação de cada curso. As bibliografias estão disponíveis no edital do processo seletivo.
As provas serão realizadas na ECA no dia 6 de fevereiro, às 9h e às 14h, com provas teóricas e práticas (habilidades específicas) para os cursos de Música. No dia 9 de fevereiro, às 14h, haverá provas teóricas para os cursos de Editoração, Biblioteconomia e Ciência da Informação, Educomunicação e Turismo.
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 20 de fevereiro de 2026.
Para acessar as normas para o ingresso na ECA, em 2026, de pessoas que já possuem diploma de graduação, incluindo o cronograma detalhado, quadro de vagas e as bibliografias, clique aqui.