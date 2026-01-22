In der UEFA Europa League ist am Donnerstag (18:45 Uhr) der SC Freiburg im Einsatz. Zum ersten Mal ist der Heimbereich bei einem Europapokal-Spiel im Europa-Park-Stadion nicht ausverkauft. Es kündigt sich gar die historisch kleinste Kulisse für ein Heimspiel im neuen Stadion an. Die Aktive Fanszene bleibt der Partie fern.

Europa League: Aktive Fanszene des SC Freiburg bleibt beim Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv fern

Schon im Vorfeld sorgt das Aufeinandertreffen vom SC Freiburg und Maccabi Tel Aviv in der UEFA Europa League für hitzige Diskussionen. Wie beim Auswärtsspiel der Israelis in Stuttgart gibt es enorme Sicherheitsauflagen. Während bei den Schwaben Teile der Aktiven Fanszene das Spiel nicht besucht haben, bleibt beim SC Freiburg die komplette Aktive Fanszene dem Spiel fern. Dies gab man zu Wochenbeginn in einem Statement bekannt. Begründet wird dies durch den Einsatz von Metalldetektoren am Stadioneingang, eine damit einhergehende Gefahr des Racial Profilings, polizeiliche Durchsuchungen des Infostandes der Fanszene und die außerordentliche massive Polizeipräsenz in und um das Stadion. Hinzu kommen Auflagen des SC Freiburg, der beispielsweise ein Taschenverbot erhebt und das Mitführen von Fahnen aller Art sowie Spruchbänder außerhalb der Fankurve und des Gästeblocks verbietet. Die Einschränkungen werden als Verletzung der Fankultur und der Einschränkung der Meinungsfreiheit angesehen.

Kleinste Kulisse seit Umzug in Europa-Park-Stadion

Die Sicherheitsauflagen, die Anstoßzeit, die kalten Temperaturen und die Möglichkeit, einzig als Mitglied Karten für die Partie zu kaufen, sorgen für einen vergleichsweise schwachen Absatz im Vorverkauf. Der SC Freiburg wird am Donnerstagabend vor der bislang kleinsten Kulisse bei einem Heimspiel im Europa-Park-Stadion spielen – abgesehen von den Spielen mit Zuschauerbeschränkungen während der Pandemie. Erstmals werden weniger als 30.000 Zuschauer im neuen Stadion, wo der SC Freiburg seit Herbst 2021 seine Heimspiele austrägt, erwartet.

Erstmals weniger als 30.000 Zuschauer erwartet

Bis zum Mittwoch waren rund 27.500 Karten für die Partie verkauft worden. Die tatsächliche Zuschauerzahl wird allerdings noch geringer ausfallen. Im Ticket-Onlineshop des SC Freiburg sind in allen Blöcken viele Rückläufer verfügbar. Die Aktive Fanszene des SC Freiburg hat außerdem dazu aufgerufen, Karten für die Fankurve nicht in den Zweitmarkt einzustellen, auch wenn man die Partie nicht besucht. Das gleiche Vorgehen praktiziert die Aktive Fanszene. Dies soll verhindern, dass Einzelne das Fernbleiben der Aktiven Fanszene ausnutzen, um diesen Bereich ihre politische Agenda zu instrumentalisieren.

Nach DFB-Pokal auch freie Plätze in der Europa League

Bereits im Dezember blieben erstmals seit dem Umzug in das Europa-Park-Stadion Plätze im Heimbereich frei. Das DFB-Pokal-Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 sahen 30.000 Zuschauer. Insgesamt hat das Stadion eine Kapazität von 34.700 Plätzen. In der Bundesliga war bislang jedes Heimspiel im Heimbereich ausverkauft.

Dies wird voraussichtlich auch am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Köln so bleiben. Für die letzten Restkarten ist der freie Vorverkauf gestartet. In der Bundesliga zieht es durchschnittlich 34.250 Zuschauer zu den Heimspielen der Breisgauer. Im deutschlandweiten Vergleich belegt man damit Rang 15.

Autor: Christian Link

Quelle: Die falsche 9