Foto: José Manuel Álvarez Rey / Getty Images
(EFE) Exigido por sus dos últimas derrotas europeas ante Ludogorets y Bolonia, pero impulsado por un estado de forma espectacular en la Liga, el Celta afronta este jueves una cita decisiva en la Liga Europa. El conjunto vigués busca sellar su clasificación para la siguiente fase con un triunfo ante el Lille francés, en un duelo que adquiere la categoría de “final” a falta de dos jornadas para el cierre de la primera fase.
La situación en el grupo es clara: ambos equipos están igualados a nueve puntos, por lo que el partido se presenta como un duelo directo en el que el Celta, tras encadenar dos tropiezos en casa –el último, ante el Bolonia en Balaídos–, necesita volver a la senda del triunfo para no depender de terceros resultados. Por su parte, el Lille llega con la única victoria francesa a domicilio en Europa registrada en el campo del AS Roma, lo que demuestra el nivel de exigencia del rival.
A pesar de las dificultades, el Celta aterriza en este encuentro con el impulso de su buen momento liguero, donde ha sumado 16 de los últimos 18 puntos posibles, una dinámica que ha devuelto confianza al equipo y ha permitido al técnico Claudio Giráldez llegar a esta cita con optimismo, aunque con importantes dudas en la zona ancha.
La principal preocupación para el entrenador celeste es la ausencia de Ilaix Moriba, sancionado, y uno de los pilares del equipo. Su baja deja al Celta con solo dos mediocentros en la plantilla tras las salidas de Damián Rodríguez, cedido al Racing Santander, y Fran Beltrán, traspasado al Girona. Esta situación obliga a Giráldez a buscar alternativas en el centro del campo.
La sanción del guineano invita a pensar en una alineación con Miguel Román y Hugo Sotelo en la medular, aunque no se descarta que el técnico desplace al internacional español Óscar Mingueza a la zona de creación, lo que dejaría el carril derecho para Javi Rueda. La flexibilidad táctica y la necesidad de adaptarse a las circunstancias marcan el planteamiento del partido.
En la línea de ataque, el buen rendimiento de Hugo Álvarez ante el Rayo no parece suficiente para desplazar a los habituales. Lo normal es que Iago Aspas y Borja Iglesias, a los que se dio descanso el pasado domingo, formen en el once junto a Bryan Zaragoza, que llega en un gran momento y que firmó su mejor partido como celeste en las últimas semanas.