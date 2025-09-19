A Rockstar declarou que GTA 6 terá “o maior lançamento de jogo da história”. A informação apareceu em um anúncio de emprego publicado pela desenvolvedora, reforçando as expectativas em torno da sequência. O game está previsto para 26 de maio de 2026 no PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com a história ambientada em Vice City e protagonizada por Jason e Lucia.
O anúncio original da vaga citava que o candidato selecionado ajudaria a equipe a gerenciar a plataforma de dados que dará suporte ao lançamento do jogo mais aguardado de todos os tempos. O texto, contudo, foi posteriormente editado — mas flagrado por veículos como o GameSpot.
“Com o crescimento contínuo de Grand Theft Auto Online e o próximo lançamento de Grand Theft Auto 6, o candidato selecionado liderará a evolução e a operação da plataforma de dados que dará suporte ao que será o maior lançamento de jogo da história, garantindo que ele seja dimensionado para oferecer uma experiência excepcional para milhões de jogadores no mundo todo”, afirma o anúncio da vaga.
Com base na descrição, a Rockstar planeja estruturar toda sua infraestrutura online para suportar milhões de jogadores em escala global. Isso pode indicar que GTA 6 será lançado com foco também em experiências conectadas.
Vale lembrar que Mat Piscatella, analista da Circana, comentou recentemente que o título é “o lançamento mais importante da história recente” — ressaltando também que a sequência pode ajudar a impulsionar toda a indústria de games.
Segundo Financial Times, GTA 6 pode faturar US$ 3 bilhões em apenas um ano
De acordo com uma reportagem do Financial Times publicada no início do ano, GTA 6 pode gerar até US$ 3,2 bilhões em receita nos primeiros 12 meses após o lançamento. A projeção foi realizada pela DFC Intelligence, que também prevê cerca de 40 milhões de cópias vendidas no período.
O analista David Cole explicou que o histórico de GTA 5, que manteve altas receitas por quase uma década, é um forte indicativo de que GTA 6 também terá um desempenho inicial ainda mais forte.
Segundo a DFC Intelligence, a previsão inclui vendas físicas e digitais, além de microtransações online. A estimativa é que apenas em pré-venda o jogo possa ultrapassar US$ 1 bilhão em faturamento.
A expectativa é que o número de vendas continue crescendo com novas versões para PC e futuros consoles da PlayStation e Xbox — podendo facilmente alcançar as 100 milhões de unidades vendidas até 2030. Exagero ou pé no chão?
Quanto vai custar GTA 6?
A Rockstar ainda não confirmou o preço oficial de GTA 6, mas rumores sugerem valores entre R$ 500 e R$ 600 no Brasil. Analistas também estimam que a versão padrão custe em torno de US$ 80 nos Estados Unidos, seguindo a tendência da indústria.
GTA 6 já é apontado como um dos maiores eventos da história dos videogames. E você, acredita que o título realmente quebrará todos os recordes? Deixe sua opinião nas redes sociais do Voxel!