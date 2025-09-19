Em Vale Tudo, Sardinha, personagem de Lucas Leto, faz parte do núcleo da agência Tomorrow, interpretando o melhor amigo de Solange (Alice Wegmann). “O Sardinha é um personagem que traz humor. Não é cômico, mas traz humor por ser bem humorado. Ele é um contraponto muito legal da Solange, que é muito focada e trabalhadora. Ele também gosta de trabalhar e é responsável, mas traz a leveza para a Solange, que é uma workaholic. Ele é muito dedicado ao trabalho na Tomorrow. Está sendo muito legal dar vida a esse menino.”
Lucas Leto é fotografado sem camisa em avenida carioca
