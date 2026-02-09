Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry entrent en lice en patinage artistique, deux Français qualifiés en finale du saut à ski

Bienvenue dans ce direct consacré aux Jeux olympiques d’hiver 2026 de Milan-Cortina.
De quoi s’agit-il ? Au lendemain des premiers podiums – en ski de fond et biathlon –, les Bleus ont l’occasion d’empocher une autre médaille, notamment les skieurs alignés lors du combiné alpin par équipes, nouvelle épreuve de ces JO d’hiver.
Où ? Les rencontres de curling se dérouleront au Stade olympique de glace à Cortina d’Ampezzo, tandis que le combiné alpin par équipes aura lieu sur la piste du Stelvio à Bormio.
A quelle heure ? Le curling donnera le coup d’envoi avec les rencontres Suisse-Canada et Etats-Unis – Italie, programmées simultanément à 10 h 05. Le hockey sur glace clôturera la journée avec le match entre le Canada et la République tchèque, prévu à 21 h 10, quelques heures après la quatrième et dernière rencontre du tour préliminaire des Bleues contre l’Allemagne, programmée à 16 h 40. Entre-temps, le combiné alpin masculin sera composé de deux épreuves : la descente, programmée à 10 h 30, puis le slalom, prévu à 14 heures.
Sur quelles chaînes ? France Télévisions et Eurosport.
Qui anime ce live ? Louis Chahuneau, Valentin Moinard et Louise Pointin, installés dans le chalet d’Austerlitz, vous feront vivre cette journée de compétition comme si vous y étiez.
De quoi ne parlera-t-on pas ? Du récent court-métrage d’animation conçu par Michel Ocelot pour des écrans semi-sphériques, projeté prochainement dans plusieurs dômes de France.
