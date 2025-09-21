O norueguês Erling Haaland segue quebrando recordes no futebol. Ontem, na vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre a Napoli, o atacante de 25 anos se tornou o jogador a alcaçar mais rápido os 50 gols na Liga dos Campeões. Ele precisou de somente 49 partidas, 13 a menos que o segundo colocado, Van Nistelrooy, para chegar a essa marca.

Haaland superou nomes como Lionel Messi, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo. O artilheiro do Manchester City também entrou no top-10 de maiores goleadores da história da Liga dos Campeões, empatado com Thierry Henry.

O gol que deu o recorde a Erling Haaland saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Reijnders tocou para Foden na entrada da grande área e o camisa 47 deu um toquinho por cima para Haaland, que cruzava a área e desviou a bola de cabeça para o fundo das redes.

Top-10 de jogadores mais rápidos a chegarem aos 50 gols na Liga dos Campeões

  1. Erling Haaland (49 jogos)
  2. Ruud van Nistelrooy (62 jogos)
  3. Lionel Messi (66 jogos)
  4. Robert Lewandowski (77 jogos)
  5. Kylian Mbappé (79 jogos)
  6. Karim Benzema (88 jogos)
  7. Cristiano Ronaldo (91 jogos)
  8. Raúl González (97 jogos)
  9. Thierry Henry (103 jogos)
  10. Thomas Muller (130 jogos)

