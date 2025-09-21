O norueguês Erling Haaland segue quebrando recordes no futebol. Ontem, na vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre a Napoli, o atacante de 25 anos se tornou o jogador a alcaçar mais rápido os 50 gols na Liga dos Campeões. Ele precisou de somente 49 partidas, 13 a menos que o segundo colocado, Van Nistelrooy, para chegar a essa marca.
Haaland superou nomes como Lionel Messi, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo. O artilheiro do Manchester City também entrou no top-10 de maiores goleadores da história da Liga dos Campeões, empatado com Thierry Henry.
O gol que deu o recorde a Erling Haaland saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Reijnders tocou para Foden na entrada da grande área e o camisa 47 deu um toquinho por cima para Haaland, que cruzava a área e desviou a bola de cabeça para o fundo das redes.
Top-10 de jogadores mais rápidos a chegarem aos 50 gols na Liga dos Campeões
- Erling Haaland (49 jogos)
- Ruud van Nistelrooy (62 jogos)
- Lionel Messi (66 jogos)
- Robert Lewandowski (77 jogos)
- Kylian Mbappé (79 jogos)
- Karim Benzema (88 jogos)
- Cristiano Ronaldo (91 jogos)
- Raúl González (97 jogos)
- Thierry Henry (103 jogos)
- Thomas Muller (130 jogos)