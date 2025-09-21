Eugen Polanski dürfte sich bestätigt gefühlt haben, als er am Donnerstagabend Bayer Leverkusens Spiel in der Champions League beim FC Kopenhagen sah. Wenige Stunden zuvor hatte er während seiner Antritts-Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen noch gesagt, dass Bayer auch noch dabei wäre, sich zu finden: „Leverkusen hat eine gute Mannschaft, die aber einen großen Umbruch hinter sich hat, der nicht spurlos an ihr vorbeigegangen ist. Sie wird wohl einen Tick brauchen, um sich wieder einzuspielen.“
Gladbach: Polanski will Zentrum stärken
Por la senda de Anfield
El camino a Mallorca pasa por la senda de Anfield. Esa que el Atlético ya tomó el sábado pasado, ante el Villarreal, para comenzar a quitarse de encima la ansiedad…
Valtteri Bottas faces immediate penalty if he replaces George Russell at Azerbaijan GP | F1 | Sport
Bottas has an outstanding grid penalty that he will need to serve when he returns to the track, whether that is in Baku or when he makes his Cadillac debut…