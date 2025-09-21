Eugen Polanski dürfte sich bestätigt gefühlt haben, als er am Donnerstagabend Bayer Leverkusens Spiel in der Champions League beim FC Kopenhagen sah. Wenige Stunden zuvor hatte er während seiner Antritts-Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen noch gesagt, dass Bayer auch noch dabei wäre, sich zu finden: „Leverkusen hat eine gute Mannschaft, die aber einen großen Umbruch hinter sich hat, der nicht spurlos an ihr vorbeigegangen ist. Sie wird wohl einen Tick brauchen, um sich wieder einzuspielen.“

