El camino a Mallorca pasa por la senda de Anfield. Esa que el Atlético ya tomó el sábado pasado, ante el Villarreal, para comenzar a quitarse de encima la ansiedad pegajosa del mal inicio en Liga. Ya sumó sus primeros tres puntos de golpe. Ahora necesita volver a ganar fuera de casa: ha perdido en tres de sus últimos seis partidos como visitante (sigue el partido en directo en AS.com). Recuperar la solidez atrás (solo ante el Villarreal el equipo rojiblanco ha logrado dejar su portería a cero esta temporada) y la contundensia arriba. Ocupa al Cholo. Recuperar el gol de Griezmann, también. Visita a un rival especial el francés para ello.

Y es que hace justo 232 días que celebró el último en la Liga y fue ante el Mallorca de Arrasate. Era 1 de febrero de 2025, aún invierno, y una primavera y un verano han pasado con Antoine seco (solo dos goles más, al Barça en Copa y al Botafogo en el Mundial de Clubes), pobre bagaje para un futbolista que está a dos de los 200 con la rojiblanca. Un tránsito en el que ha perdido la titularidad incluso. Los años, el tiempo que para todos pasa y alcanza incluso a los futbolistas como él, únicos e irrepetibles. El partido ante el Villarreal, sin embargo, marcó un reinicio. El del viejo Griezmann regresando al presente. Ese que cose líneas y mejora todos los balones que pasan por sus botas. Solo le falta el gol. Podría volver a ser titular. Simeone sigue teniendo de baja a Giménez, Baena, Almada y Cardoso. Hancko puede volver. Y las molestias en la rodilla mantienen en duda Julián. “De sus sensaciones, dependerá”, explicó ayer el Cholo antes de incluirle en la convocatoria.

Simeone escondió ayer sus planes en una sesión sin probaturas en el césped y de trabajo muy suave, apenas estiramiento, al encontrarse el equipo entre Anfield y dos derbis (Rayo y Madrid, la semana que viene) y con la necesidad de demostrar que Mallorca está en la senda de Liverpool. Un equipo intenso que compite y lucha. Ante el Mallorca lleva cinco victorias seguidas tras tres partidos consecutivos con derrota. Arrasate se agarra al recuerdo de la única vez en las 14 que se han encontrado en la que ganó a Simeone. Aquel 1-4 en el Metropolitano en su último viaje con Osasuna al final de la 23-24. La temporada la ha comenzado como el Atleti antes del Villarreal: sin victorias.

Su inicio de temporada ha sido caótico. Un punto de 12 posibles, la última derrota contra un rival que jugó la segunda parte con uno menos. Los resultados no acompañan, pero el ruido del entorno tampoco. Maffeo podría disfrutar de sus primeros minutos en Son Moix, tras un verano en el que estuvo más fuera que dentro. La grada dictará sentencia si le perdona o le castigará esta temporada.

Dani Rodríguez, mientras, sigue desconvocado, de héroe bermellón a villano, en dos publicaciones en redes. La afición también deberá decidir sobre él, Arrasate parece que ya lo ha hecho: no cuenta. Un Arrasate que se agarra a Muriqi, en Prime de Pirata (tres goles en dos partidos). Se le da bien el Atleti. Puede hacer que Anfield se quede en casa.

Duelo ante el Oblak del futuro

Uno de los nombres del partido es ese hombre en la portería del Mallorca: Leo Román. Su nombre está apuntado en el Metropolitano de cara al futuro. Hubo conversaciones este verano, pero el Mallorca se adelantó y le renovó, dándole la titularidad absoluta, ya sin Greif. En dos años, su futuro puede ser rojiblanco, como sucesor de Oblak. Enfrente tendrá a Nico, que debutó con gol. Si repite en Mallorca será el primer jugador del siglo XXI que marca en sus dos primeros partidos de Liga con la rojiblanca.

