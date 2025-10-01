Em clima de Halloween, a Cinemateca de Curitiba está com uma programação aterrorizante para este mês de outubro. Com entrada gratuita, o mês terá diversas mostras de diretores renomados, como Stanley Kubrick, além de filmes clássicos de terror.
Dando início a programação mensal, a Cinemateca promoverá nos primeiros dois fins de semana o festival “Halloween – Os Monstros Clássicos do Cinema“. Veja a programação:
2/10 (quinta-feira)
- 19h – Frankenstein (Terror, 1931, 70 minutos)
- Direção: James Whale
3/10 (sexta-feira)
- 19h – Drácula (Terror, 1931, 75 minutos)
- Direção: Tod Browning
4/10 (sábado)
- 19h – Monstros/Freaks (Terror, 1932, 62 minutos)
- Direção: Tod Browning
5/10 (domingo)
- 18h – O Homem Invisível (Terror, 1933, 71 minutos)
- Direção: James Whale
11/10 (sábado)
- 19h – A Noiva de Frankenstein (Terror, 1935, 75 Minutos)
- Direção: James Whale
12/10 (domingo)
- 18h – O Lobisomem (Terror, 1941, 69 minutos)
- Direção: George Waggner
Festival Luchino Visconti
Na metade do mês, entre 16 e 18 de outubro, o Festival Luchino Visconti ocupa a Cinemateca com quatro filmes do renomado diretor italiano.
A programação da mostra visita os filmes mais premiados como Rocco e Seus Irmãos e Os Deuses Malditos. Veja a programação:
16/10 (quinta-feira)
- 19h – Morte em Veneza (Drama, 1971, 130 minutos)
17/10 (sexta-feira)
- 19h – Violência e Paixão (Drama, 1974, 120 minutos)
18/10 (sábado)
- 15h30 – Rocco e Seus Irmãos (Drama, 1960, 180 minutos)
18/10 (sábado)
- 19h – Os Deuses Malditos (Drama, 1969, 97 minutos)
Stanley Kubrick na Cinemateca
A partir do dia 23 de outubro, alguns dos principais filmes do cultuado diretor Stanley Kubrick serão exibidos no cinema da prefeitura. O cineasta estadunidense é conhecido como um dos mais influentes da história do cinema. Veja a programação:
23/10 (quinta-feira)
- 19h – Glória Feita de Sangue (Drama, 1957, 88 minutos)
24/10 (sexta-feira)
- 19h – 2001, Uma Odisseia no Espaço (Ficção Científica, 1968, 149 minutos)
25/10 (sábado)
- 19h – Dr. Fantástico (Comédia, 1964, 95 minutos)
26/10 (domingo)
- 18h – Laranja Mecânica (Drama, 1971, 136 minutos)
