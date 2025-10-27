Além de festas à fantasia e filmes de terror, há quem queira investir em um evento de Halloween em casa. Confeiteiras como Renata Arassiro e Michelle Kallas, da Mica Chocolates, criaram versões de seus doces com decoração de caveiras, abóboras e fantasmas para a data.
A seguir, veja guloseimas temáticas à pronta entrega e sob encomenda disponíveis em endereços de São Paulo.
Da Feira Ao Baile
A doceria criou dois bolos especiais para a data. O black velvet (R$ 182 o quilo) tem massa de chocolate, é recheado com cream cheese e finalizado com chantili, baunilha e um toque de limão. Com massa de abóbora e especiarias, o pumpkin cake (R$ 192 o quilo) leva cream cheese e fava de baunilha no recheio e na cobertura. Também dá para encomendar caixas de brigadeiros decorados com morcegos e bruxas (R$ 28, quatro unidades).
R. Marcos Azevedo, 109, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3062-0450 e WhatsApp (11) 99775-8931. @dafeiraaobaile_cafe
Ghee Banqueteria
O bufê oferece menu completo. Para petiscar, há a caveirinha caprese (R$130, 12 unidades) e a brusqueta olho do vampiro, feita com parma, creme de queijo e azeitona (R$ R$ 160, 12 unidades). Na ala de doces estão os bloody cupcakes, de sabor chocolate (R$ 100, oito unidades). A Halloween Box oferece uma seleção das comidinhas por R$ 720. Os pedidos devem ser feitos com três dias úteis de antecedência.
Encomendas via tel. (11) 3208-0767 e Whatsapp (11) 99925-7045. @gheebanqueteria
Le Petit Macarons
A loja especializada no doce francês criou uma linha especial para o Halloween —à venda apenas nas lojas físicas da marca. Por a partir de R$ 10,50, há macarons de chocolate branco decorados com caveira ou unidades sabor doce de leite finalizadas com desenho de abóbora. Quem prefere creme de avelã encontra a versão decorada com bruxinha.
Shopping Center Norte – av. Otto Baumgart, 245, Vila Guilherme, região norte. @lepetitmacarons
Mica Chocolates
A marca é conhecida por transformar receitas em bombons com casca fininha e cobertura feita à mão. No Halloween, há seis sabores especiais. O Frankenstein é vegano, feito com chocolate 54% sem leite, patê de cereja e pistache. Outra opção é o gato preto, recheado com pasta de amendoim e bacon. A unidade sai por R$ 8 e as caixas partem de R$ 30. Neste ano, volta ao menu a abóbora de chocolate branco (R$ 88) com balas ácidas em formato de minhoca banhadas em chocolate ao leite.
R. Artur de Azevedo, 1.199, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 99379-1200. @micachocolates
Renata Arassiro
A coleção de Halloween tem bombons de chocolate decorados com abóboras, fantasminhas, olhos e caveirinhas. São vendidos por unidade (a partir de R$ 12) ou em caixas (de R$ 72 a R$ 626). Há também ursinhos de chocolate ao leite recheados de gianduia (R$ 60, 37 g). Em versão maior, têm recheio de paçoca e massa folhada com decoração de múmia (R$ 275, 320 g). Os pedidos podem ser feitos na loja física ou no Whatsapp.
R. Pascal, 1.195, Campo Belo, região sul, WhatsApp (11) 94563-2411. @renataarassirochocolates
Tchocolath
O catálogo temático da marca tem variedade de pirulitos de chocolate em formato de fantasma (R$ 30) e uma caixa com cinco sapinhos recheados de marshmallow (R$ 57). Os baldes ganham itens como caveirinhas e barrinhas de chocolate. Aparecem nos tamanhos pequeno (R$ 220) ou grande (R$ 280). Os produtos estão disponíveis no site, na loja física e nos aplicativos de entrega.
R. Antônio Afonso, 19, Vila Nova Conceição, região sul, tel. (11) 97652-3081. @tchocolath
Zulcare
A confeitaria lançou sabores de bombom para a data que estão à venda na loja física. O menta cósmica (R$7,50) é recheado com ganache de baunilha, bolacha de chocolate e gel de menta. Já o bálsamo da bruxa (R$7,50) combina ganache de aceto balsâmico e laranja com gel de morango.
R. Comendador Miguel Calfat, 319, Itaim Bibi, região oeste, tel.: (11) 97892-8109. @zulcaredoces