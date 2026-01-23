"He subido 50 veces a la red y le dije a mi equipo que no iba a correr más"

Pocas veces se lo había pasado tan bien Carlos Alcaraz en una pista de tenis. Y no estaba en un entrenamiento. Este viernes, en la tercera ronda del Open de Australia ante Corentin Moutet, a Carlitos se le ha visto sonreír en múltiples ocasiones gracias al espectáculo de golpes imposibles que han ofrecido junto a Moutet.
El galo, un maestro de la dejada, ha llegado a desquiciar al murciano, que se ha cansado de correr hacia delante cuando es habitualmente él quien provoca esa reacción en los rivales.
“He subido 50 veces a la red y en el tercer set le he dicho a mi equipo que ya no iba a correr más“, bromeaba a la conclusión.