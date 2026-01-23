Até quando vai chover em MG? Veja a previsão para os próximos dias

A chuva que atinge Belo Horizonte e várias regiões de Minas Gerais deve continuar sem parar nos próximos dias. A previsão é de melhora de forma mais definitiva a partir do início da próxima semana, a chuva começa a perder força.

Segundo Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o principal motivo desse período chuvoso é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

“A atuação da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) sistema que mantém uma ampla área do país com céu encoberto e chuva praticamente contínua por dias consecutivos. A ZCAS é um sistema de verão que atua preferencialmente nos meses de novembro a janeiro, fazendo do trimestre o mais chuvoso do ano. Portanto, é normal ter volumes acentuados de chuva em 24 horas não apenas na RMBH, como em todo o estado”.

Leia também:

No momento, as regiões de Minas mais afetadas pelas chuvas são o Noroeste, Central Mineira, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Rio Doce e Zona da Mata. Nessas áreas, a previsão é de chuva quase constante até este sábado (24). No domingo (25), o volume deve diminuir, mas a melhora mais significativa só deve acontecer com o fim do sistema.

De acordo com a previsão:

“Uma faixa que compreende o Noroeste, Central Mineira, RMBH e Zona da Mata tem chuva praticamente contínua até sábado (24), reduzindo no domingo, mas só melhorando com o encerramento da ZCAS previsto para segunda (26) ou terça-feira (27)”.

Durante o fim de semana, o sol pode até aparecer, mas de forma rápida e tímida. Em regiões como o Norte, Jequitinhonha, Triângulo Mineiro, Oeste e Sul do estado, podem ocorrer momentos de mormaço ou pequenas aberturas de sol.

Em Belo Horizonte, segundo Anete, o sol deve surgir apenas por curtos períodos. No restante de Minas, a tendência é de melhora gradual ao longo do próprio fim de semana.

Baixas temperaturas

Nesta quinta (22), segundo a Defesa Civil de BH, a Região Oeste registrou 15,7 °C, com sensação térmica de 6,4 °C, às 5h.

De acordo com a Anete, as temperaturas seguem mais baixas por causa do céu encoberto, que dificulta a elevação dos termômetros durante o dia. Em Belo Horizonte, as máximas devem ficar em torno de 22 °C na hoje e na sexta-feira (23), subir para 24 °C no fim de semana e chegar a 27 °C na segunda-feira (26).

A mudança mais definitiva no tempo está prevista para terça-feira (27), quando o clima volta ao padrão típico do verão.”A previsão é de sol entre nuvens com as típicas pancadas de verão à tarde”, disse.